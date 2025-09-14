Cachorros luchando cuando otro jardinero golpea la lista de lesionados

El Cachorros Perdido de manera frustrante el sábado cuando dos relevistas se combinaron para renunciar a una ventaja de una carrera en la octava entrada y convertirla en una pérdida de una carrera. Pero el mayor problema para los Cachorros es que con Star Outfielder Kyle Tucker Ya en la lista de lesionados, el equipo ahora está poniendo el mejor prospecto Owen caission En la IL también, un período de siete días.

Caissie hizo una captura sobresaliente en la parte superior de la tercera entrada, pero pareció golpearse la cabeza en el muro del jardín mientras cayó. Fue retirado del juego como precaución de conmoción cerebral. Es parte de una temporada frustrante para Caissie, que se destacó en Iowa (.286/.386/.551) pero no ha podido ganar mucha tracción cuando lo han llamado.

En 12 juegos, Caissie está bateando solo .192.

«Owen tiene síntomas de conmoción cerebral», dijo el sábado el gerente de los Cachorros Craig Counsell. «Simplemente empeoró gradualmente después de toparse con la pared, y unos 45 minutos después, no pudo continuar».

El domingo, el Cachorros anunciados que están llamando a Kevin Alcantara y colocando a Caissie en la IL.

Los Cachorros presentan el prospecto número 5 Kevin Alcantara

Alcantara, de 23 años, ha hecho tres apariciones con los Cachorros esta temporada, y es 1 por 6 con un promedio de .167, incluida una caminata y tres ponches. Ha tenido una temporada sólida en Triple-A Iowa, donde ha bateado 17 jonrones y está cortando .266/.349/.470.

Alcantara califica como el prospecto número 5 de los Cachorros, y figura para desafiar para un lugar en la lista la próxima temporada. Fue la pieza principal enviada a Chicago en el intercambio que envió a Anthony Rizzo a los Yankees hace cuatro años.

Como tubería MLB escribe sobre él: «Alcantara ofrece una combinación de tamaño y atletismo que pocos jugadores pueden igualar. Aunque le lleva un tiempo salir de la caja del bateador, es un corredor más una vez que se pone en marcha y puede ser al menos un jugador de 20/20 si toma más oportunidades en las bases. Continúa mejorando a la defensiva, y es un centro de calidad con un campos de buen estilo y un armador fuerte».

Willi Castro en RF

Aún así, era veterano Willi Castro quien tuvo el comienzo en el jardín derecho en el juego de la tarde del domingo desde Wrigley Field, para disgusto de una franja de fanáticos de los Cachorros que están desconcertados por la fe de Counsell hacia Castro.

Castro llegó a la fecha límite de intercambio en un acuerdo con los gemelos para darle al equipo una profundidad posicional. De hecho, esa parte ha funcionado: Castro ha aparecido en los tres puntos de campo con los Cachorros, así como en la segunda base y la tercera base.

Sin embargo, ha bateado solo .183 en 28 juegos con los Cachorros.