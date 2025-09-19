Cachemira: el ejército organiza un campamento médico gratuito en Doda bajo la operación Sadbhavana







En un gesto humanitario después de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra a través de Jammu y Cachemira, el Ejército indio`S 26 Rashtriya Rifles Unit ha organizado un campamento médico gratuito de cinco días bajo la Operación Sadbhavana en el área de Bhalesa del distrito de Doda.

El alcance médico, lanzado para ayudar a los residentes afectados por las inundaciones, ya ha atendido a más de 100 pacientes, con médicos y personal médico disponible en el sitio para proporcionar servicios de atención médica continuos, incluidos medicamentos gratuitos.

Mientras hablaba con ANI, el Dr. Salma, el Hospital Sub Distrito, Gandoh, dijo: «Tales campamentos deben organizarse con más frecuencia para que las personas puedan beneficiarse. La gente recibe medicamentos gratuitos, y doctores y los equipos médicos están disponibles … más de 100 pacientes han visitado hasta ahora … las personas necesitan ayudarse mutuamente … «

El ex Sarpanch de Dharveri, Mohd Iqbal, también apreció los esfuerzos del ejército, afirmando que el campamento había servido múltiples propósitos más allá de la atención médica.

«Este campamento es muy bueno. Este campamento del Ejército no solo se usa para fines médicos, sino también para el trabajo de rescate en áreas como carreteras rotas y zonas de inundación … han proporcionado medicamentos a casi 100 pacientes en la actualidad». Ex Sarpanch dijo.

Mientras tanto, Jammu y Cachemira continúan lidiando con las consecuencias de las persistentes fuertes lluvias. El miércoles, ex primer ministro Omar Abdullah dijo el monzón de este año ha causado daños generalizados y prometió que el gobierno estatal buscaría un apoyo sustancial del Centro.

«Las lluvias de este año han causado daños significativos en Jammu y Cachemira … Usaremos cualquier recurso financiero que tengamos para proporcionar alivio a las personas. También estamos en contacto cercano con el gobierno central … Colocaremos nuestras demandas ante ellos para un paquete significativo para Jammu y Kashmir …», dijo Omar Abdullah después de visitar la aldea de Kalabán en la subdivisión de Mendhar en la subdivisión de Mendhar, donde el sembrado de la tierra ha afectado múltiples familias.

Anteriormente, el lunes, casi 400 residentes de la aldea de Kalaban en Poonch El distrito se trasladó a refugios temporales después de que varias casas desarrollaron grietas debido al hundimiento de la tierra provocado por los días de lluvia continua. El pueblo ha sido declarado inseguro, y se ha aconsejado a los residentes que evacúen hasta nuevo aviso.

Las autoridades, con el apoyo de una ONG local, proporcionan material de ayuda y elementos esenciales a las familias desplazadas. La administración ha declarado a Kalaban insegura y dirigió a los residentes a evacuar hasta nuevo aviso.

El 13 de septiembre, casi 700 personas se vieron afectadas, y alrededor de 95 casas fueron dañadas después de días de fuertes lluvias. Las familias que se encuentran en campamentos de socorro se suministran alimentos, agua potable y otras comodidades básicas, dijeron las autoridades.

La región fue test. Jammu Y Cachemira, incluido Ramban.

