Cabo Verde se clasifica para el Mundial de 2026 con menos población que Tambun Bekasi

VIVA – País pequeño Tanjung Verde (Cabo Verde) hizo una gran historia en el mundo del fútbol.

Lea también: Con pocos cambios de entrenador, el país del defensa del PSM Yuran Fernandes llega al Mundial de 2026



Países cuya población es inferior a Gordo, Bekasientradas oficialmente confirmadas para Copa del Mundo 2026 tras una aplastante victoria por 3-0 sobre Eswatini en el último partido de clasificación para la zona africana, el lunes 13 de enero de 2025.

La victoria aseguró que los Tiburones Azules, apodados Cabo Verde, fueran primeros de grupo, cuatro puntos por delante del gigante africano Camerún, que sólo empató 0-0 contra Angola. Estos resultados aseguran uno de los nueve boletos automáticos al Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Este éxito fue recibido con entusiasmo en todo el país. Según la FIFA, las entradas para el partido decisivo en Praia se agotaron en poco tiempo. El gobierno incluso declaró un feriado nacional de medio día para que los residentes pudieran ver el histórico partido.

Lea también: El estadio GBK no estará lleno si uno de estos países viene, ¡pero ya casi están en la Copa del Mundo!



Los medios ESPN informaron que miles de residentes salieron a las calles para realizar convoyes y fiestas populares después de la emocionante victoria por 3-0. En varias ciudades se han instalado grandes pantallas para que la gente pueda presenciar de primera mano la historia de su equipo favorito.

Cabo Verde es el segundo país con menor población de la historia en participar en un Mundial, después de Islandia en la edición de 2018 con una población de solo alrededor de 525 mil personas.

Lea también: Se fortalece el llamado a la destitución de Kluivert, PSSI: espere el informe oficial de Sumardji



A modo de comparación, la población de South Tambun en Bekasi Regency se registra en 427.718 personas, mientras que North Tambun tiene 218.021 personas según datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) de febrero de 2025.

Esto significa que, en conjunto, la población de los dos subdistritos de Bekasi llega a más de 645.000 personas, más que toda la población de Cabo Verde.

No sólo es pequeño en términos de población, el área de Cabo Verde tiene sólo alrededor de 4.000 km², lo que lo convierte en uno de los países más pequeños en clasificarse para la Copa del Mundo, superando el récord de Trinidad y Tobago que apareció en la Copa del Mundo de 2006 en Alemania.

Domina en las eliminatorias africanas

Cabo Verde se mostró constante durante toda la ronda de clasificación. El equipo que dirige Pedro “Bubista” Leitao Brito se mostró disciplinado e imparable desde el inicio. De hecho, se habían asegurado una posición segura antes de que comenzara el último partido, siempre y cuando Camerún no lograra ganar.