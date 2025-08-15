Cable de transmisión de aniversario de RI en Monas Digon Baling, vendió solo Rp900 mil

Yakarta, Viva -Este del 80 aniversario de la República de Indonesia en el Monumento Nacional (Monas), Yakarta, dos hombres con las iniciales BP y ER están decididos a robar cable La reunión de noticias satelital (SNG) pertenece a una de las estaciones de televisión nacionales.

Sin embargo, el cable de 200 metros de largo se quitó, aunque SNG era un equipo vital para transmitir noticias directamente desde la ubicación del evento utilizando señales satelitales. Robo Sucedió el jueves por la mañana.

Sin embargo, la segunda acción no tuvo lugar sin problemas. Fueron arrestados en sus casas alquiladas detrás de la estación de servicio en el área de la calle Abdul Muis, Tanah Abang. El arresto se realizó esta tarde.

«Autor (ya) arrestado «, dijo el jefe de policía del metro de Yakarta, Comisionado de Policía, Susatyo Purnomo Condro, el viernes de agosto de 1525.



Jefe de Policía del Metro Central de Yakarta, comisionado principal Pol Susatyo Purnomo Condro Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Según los resultados de la investigación, BP y ER cortan el cable con la sierra, y lo llevaron al costo de la sala de emergencias. El cable se despegó y se quemó en el borde del riel de tierra del hermano para tomar su tiro.

La oferta de cobre quemada se vende por RP900 mil, que luego se divide en dos. Por sus acciones, ahora deben languidecer tras las rejas.