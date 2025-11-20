Cabina espaciosa y características completas, Mitsubishi Xforce es perfecto para el uso diario

Yakarta, VIVA – Desde su primera aparición en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia Gaikindo (GIIAS) de 2023, Mitsubishi Xforce Inmediatamente llamó la atención como un SUV compacto diseñado específicamente para las características de los usuarios de la región de la ASEAN.

Lea también: Dato Impactante: Resulta que la velocidad máxima del primer automóvil propulsado por gasolina…



El diseño combina una apariencia elegante y la dureza típica de un SUV, lo que hace que este modelo sea relevante para comunidades urbanas que necesitan un vehículo versátil, ágil y cómodo de usar todos los días.

Producido en la fábrica de Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) en Bekasi, Java Occidental, Xforce no sólo se comercializa en Indonesia, sino también en varios países del sur de Asia, América Latina, Medio Oriente y África.

Lea también: El Ford Focus será oficialmente sacrificado



Esto muestra que el desarrollo se lleva a cabo según estándares globales, pero aún se adapta a las necesidades de los consumidores en regiones tropicales con diferentes condiciones de las carreteras.

El concepto de desarrollo «El compañero más adecuado para una vida apasionante» hace que Xforce se presente como un vehículo que no sólo es divertido de conducir, sino también seguro y cómodo en el uso diario.

Lea también: Fugas de 2 autos Changan listos para debutar en RI



Sus dimensiones compactas se combinan con una gran distancia al suelo de 222 mm y un radio de giro de sólo 5,2 metros. Con este carácter, el Xforce es fácil de controlar en vías urbanas muy transitadas, callejones estrechos y áreas de estacionamiento limitadas. La suspensión diseñada para las condiciones de las carreteras de la ASEAN ayuda a mantener la estabilidad sin sacrificar la comodidad.

En GaikindoJakarta Auto Week (GJAW) 2024, Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) presentó la última variante del Xforce Ultimate con Diamond Sense (Ultimate DS). Esta variante trae importantes mejoras en términos de seguridad activa a través de la tecnología Diamond Sense, que se basa en una cámara mono, radar delantero y trasero y sensores ultrasónicos para analizar la situación alrededor del vehículo.

La presencia de esta variante confirma el compromiso de Mitsubishi Motors, presente en Indonesia desde hace casi 55 años, de ofrecer productos y tecnología relevantes para los consumidores.

La apariencia exterior del Xforce Ultimate DS todavía lleva la identidad Dynamic Shield de Nueva Generación, pero se enriquece con toques de color en dos tonos, un techo negro, rieles adicionales en el techo y un alerón trasero que enfatiza su carácter deportivo. Mientras tanto, el interior ofrece una cabina espaciosa con respaldos de los asientos traseros que pueden reclinarse hasta ocho niveles.