CAA Signos medios unánime, de Stephen Curry y Erick Peyton

Medios de comunicación unánimeLa compañía de producción y multimedia fundada por NBA Star Stephen Curry y el creativo multi-hyfenato Erick Peyton, ha firmado con CAA para la representación.

Fundada en 2018, la compañía desarrolla, crea y distribuye contenido familiar, de fe y deportivo en películas, libros, podcasts y otras verticales. Unanimoso está detrás de la serie de comedia de Peacock «Mr. Throughback», que marca el debut como actriz de Curry, así como la próxima comedia deportiva animada «Goat», que llegará a los cines el 13 de febrero a través de Sony.

Peyton se desempeña como CEO de Unanimeus, mientras que Sharla Sumpter Bridgett se unió recientemente a la compañía como director de contenido, supervisando la televisión, el cine, las publicaciones y los podcasts. Unanimous actualmente tiene una asociación de varios años con Comcast NBCUniversal para desarrollar proyectos de televisión con guiones y sin guión, así como con el contenido familiar de DreamWorks Animation for Kids.

La reciente lista de contenido de unánime también incluye el documental de Apple TV+ Sports «Stephen Curry: Underestated», el programa animado de Netflix «Good Times», la serie de competencias de mini golf «Holey Moley» en ABC, el documento ganador de un Oscar «The Queen of Basketball», «Acerca de anoche» y «Pop Black Pop: The Power of Black Culture».

A principios de este año, la compañía anunció su pizarra con Iheartmedia, debutando con «Gote», presentado por Curry y Travonne Edwards, seguido de «Fudd Around and Find Out» con Azzi Fudd y Ashanti Plummer. Unanimoso lanzará un libro, «Shot Ready», destilando la filosofía del éxito de Curry, el 9 de septiembre a través de Random House. La compañía también está detrás de los libros para niños «Soy extraordinario», «Tengo una superpotencia» y «Volumen de superhéroes deportivos #1».

Además de CAA, los medios unánime continúan representados por el bufete de abogados Yorn Levine y Publicity House Midnight Dawn.