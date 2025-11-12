CAA promueve a seis a roles de agente y ejecutivo

CAA ha ascendido a seis aprendices de Elevate, incluidos Josie Abrahams, Stefano Priante, Will Purslow, Sydney Shiffman, Serena Silver y Morgan Southwick a agentes o ejecutivos.

Abrahams ha sido ascendido a ejecutivo en negocios de talentos, Priante a agente en béisbol, Purslow a agente en ventas de propiedades, Shiffman a agente en el departamento de libros, Silver a agente de talentos y Southwick a ejecutivo en desarrollo estratégico.

Abrahams, Priante, Silver y Southwick trabajarán desde las oficinas de la agencia en Los Ángeles. Purslow tendrá su base en Londres y Shiffman trabajará en Nueva York.

El nuevo rol de Abrahams incluirá trabajar con clientes de toda la agencia para construir negocios escalables y establecer asociaciones lucrativas e innovadoras en moda de lujo, licores, belleza y más. Comenzó su carrera en asociaciones ejecutivas y eventos en Chateau Marmont antes de unirse a CAA en 2021 como asistente en empresas de talentos.

Priante comenzó en CAA como asistente en la división de deportes en 2021. Fue ascendido a profesional de marketing y aceptado en CAA Elevate en 2024.

Purslow se centrará en crear oportunidades de patrocinio de marca para titulares de derechos globales premium. Antes de unirse a CAA, comenzó su carrera en la industria del deporte en Pitch Marketing Group en 2021. Se unió a CAA en 2022 como asistente de Kiran Vora y Jack Fairs, fue ascendido a Profesional en 2024 y fue aceptado en CAA Elevate en marzo de 2025.

Shiffman trabajará en toda la agencia para identificar y crear oportunidades de publicación para los clientes, con un enfoque en no ficción impulsada por plataformas, en particular libros de talentos digitales en los espacios culinario, de estilo de vida y de belleza. La carrera de Shiffman comenzó en 2021 en Ballantine, donde se desempeñó como asistente editorial antes de regresar a CAA en 2022.

Silver comenzó su carrera en CAA en 2021 en la filial de entretenimiento experiencial de la agencia, Constellation Immersive. En 2023, trabajó como asistente de Christian Carino antes de ser aceptada en CAA Elevate en 2024.

Southwick se unió a CAA en 2019 como asistente de Michael Blank antes de ser ascendido a coordinador en 2022 y aceptado en CAA Elevate en 2023.