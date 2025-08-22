CAA firma a Adam McKay

CAA ha firmado ganador del Oscar Adam McKay y sus industrias de hiperobject para la representación en numerosas áreas.

El veterano director de comedia y, más recientemente, el escritor y productor de cebo de prestigio está detrás de «Vice», «The Big Short» y «Don’t Look Up». McKay continuará siendo representado por el abogado Matt Johnson en JSSK.

Hace exactamente una década, «The Big Short» presentó una nueva dimensión a McKay: el director de clásicos de los amados y de los hermanos como «Step Brothers», «Anchorman» y «The Other Guys». El guión, una explicación de nivel ocular del colapso del mercado inmobiliario de 2008, le dio a McKay un premio de la Academia y al BAFTA además de nominaciones al Mejor Director de AMPAS, BAFTA y los Globos de Oro. Su seguimiento «Vice», una ingeniosa biográfica de Dick Cheney dirigida por Christian Bale, fue nominada para ocho premios de la Academia.

La próxima pizarra de McKay incluye un thriller del escritor y director Tommy Wirkola, protagonizado por Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou. También se asocia con Bong Joon Ho en una serie limitada inspirada en el ganador de la Mejor Película de este último «Parasite». McKay también producirá la característica documental «Stormbound» para IMAX, que sigue al observador meteorológico de Florida, Jeff Gammons, en el peligroso mundo de la persecución de tormentas durante la temporada de tormentas del pico de los Estados Unidos.

Hyperobject está detrás de algunos de los éxitos de cine y televisión más contundentes en la memoria reciente, incluyendo «The Menu», «BooksMart», «Dead to Me» y «Hustlers». La etiqueta está dirigida por McKay y Kevin Messick, con los productores Todd Schulman, Betsy Koch y Maeve Cullinane. En mayo de 2023, McKay fundó Yellow Dot Studios con el director gerente Staci Roberts-Steele. El grupo es una organización de medios sin fines de lucro que desafía la desinformación sobre la crisis climática a través de la comedia.