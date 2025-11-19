Agencia de Artistas Creativos adquirirá tallo de habichuelasun pilar del sector de las licencias, ya que busca desarrollar su experiencia en la gestión de marcas y los productos asociados a ellas.

A lo largo de los años, Beanstalk ha ayudado a Guinness de Diageo a entrar en el sector de la indumentaria y la alimentación; Kellanova, la empresa alguna vez conocida como Kellogg’s, encuentra formas de incorporar sus populares cereales a los productos de helado; y trasladar los productos de frutas de Dole al mercado de niños y mascotas. La empresa fue fundada en 1992 y tiene oficinas en todo el mundo.

Los términos financieros de la transacción no fueron revelados.

A principios de este año, Beanstalk fue adquirida por su equipo directivo y un grupo de inversión liderado por la family office del capitalista de riesgo y empresario Jason Epstein. Anteriormente, Beanstalk había sido parte de Omnicom Group, el gran holding de servicios de marketing y publicidad que se está fusionando con su antiguo rival Interpublic Group of Cos. Omnicom compró Beanstalk en 2005 a Ford Motor Co., que adquirió la agencia de licencias en 2001 como parte de un intento por impulsar sus esfuerzos en productos con licencia vinculados a marcas de automóviles como Ford, Volvo y Aston Martin.

Las habichuelas mágicas serán integrado en CAA Gestión de Marca. «CAA Brand Management y Beanstalk comparten una creencia común en el poder de la creatividad, la colaboración y la integridad para crear un valor de marca duradero», dijo Perry Wolfman, director ejecutivo de la unidad, en una declaración preparada. «Durante mucho tiempo hemos admirado la reputación de excelencia de Beanstalk y su dedicación al servicio al cliente. Reunir a nuestros equipos integra a dos líderes de la industria que ven la administración de marca no como una transacción, sino como una asociación confiable basada en el propósito y el desempeño».

Allison Ames, directora ejecutiva de Beanstalk, se convertirá en copresidenta de CAA Brand Management, junto con Noah Gelbart. La combinación de activos, dijo Gelbart en un comunicado, ofrece «una experiencia en la categoría más profunda, una huella global más amplia y una mayor innovación estratégica».