CA7RIEL y PACO AMOROSO con UTA (exclusivo)

La Agencia de Talento Unido ha firmado el dúo de música argentina Ca7riel y Paco Amoroso Para la representación global en todas las áreas, excluyendo las giras en América del Norte. La pareja pronto apoyará Kendrick Lamar en América Latina, con la gira comenzando el 23 de septiembre en la Ciudad de México.

La Ley Latin/Hip-Hop/Multi-Genre acaba de completar 60 fechas en cuatro continentes en su gira «Papota» con paradas que incluyen a São Paolo, Miami, Berlín, Estocolmo y más. Más recientemente, el dúo entregó actuaciones destacadas en festivales de música como Lollapalooza, Glastonbury, Rosklide, Fuji Rock y Coachella.

Los dos amigos de la infancia se formaron por primera vez como la banda de rock progresiva Astor. Ocho años después, en 2019, debutaron como un dúo homónimo, mezclando trampa, hip-hop y pop.

«Papota», su nuevo EP de nueve pistas, está compuesto principalmente por audio de su concierto acústico de escritorio NPR y cuatro nuevas canciones. Su pequeño espectáculo de escritorio de 17 minutos, cargado el 4 de octubre de 2024, lanzó los cantantes de Buenos Aires a la fama global. Con más de 40 millones de vistas de YouTube hasta la fecha, se convirtió en el video de escritorio pequeño No. 1 lanzado en 2024.

El año pasado, el dúo amplió su catálogo con el lanzamiento de «Baño María», su primer álbum de larga duración juntos, así como «Papota», que fue acompañado por un cortometraje.

Más allá de la música, Ca7riel y Paco Amoroso han hecho olas en el espacio de la moda, lanzando su colección en colaboración con Bershka, además de aparecer en el espectáculo de alta costura Haute de Jean Paul Gaultier y el show de verano masculino de Yves Saint Laurent durante la Semana de la Moda de este año.

La pareja continúa siendo administrada por Marca Blanca.