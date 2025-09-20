Byun Sung-Hyun’s Sharp Political Farce

El terrorismo no es exactamente un ajuste natural para la comedia de pantalla. Desafiantemente, donde pocos han ido antes, un raro ejemplo previo es la sátira de los yhadistas «Lions» hace 15 años «,» hace 15 años «.Albricias«Ekes, un grado sorprendente de humor variable y de humor estridente de su giro en un secuestro de la vida real que arrojó a los gobiernos de Japón, Estados Unidos y ambas Coreas al modo de crisis hace más de medio siglo. Lo último del director de Corea del Sur del Sur del Sur del Sur. Byun sung-hyun (De los thrillers de crimen más pokerados «Kill Boksoon» y «The Presyress») es una construcción impresionantemente ambiciosa y sinuosa que se equivoca solo en extenderse un poco más de lo que puede sostener el difícil equilibrio tonal. Después de los arcos del festival bien recibidos en Toronto y Busan, se lanza en todo el mundo el 17 de octubre de Netflix.

Texto de apertura de Squirrelly («Inspirado en eventos reales. Pero todos los personajes y eventos retratados son ficticios. ¿Cuál es la verdad entonces?»), Además de una mezcla introductoria de archivo de archivo y material escenificado, establecen que esta película se burlará de su propia autoridad histórica de Ersatz. Hay una breve encuesta de eventos relevantes que preceden a los representados centralmente, incluido el arresto del liderazgo en la facción del Grupo Comunista Militante Comunista de Japón, y el secuestro de un avión japonés diferente a Corea del Norte, donde (la mayoría de) los secuestrados civiles finalmente fueron «devueltos a la libertad».

Pero los miembros del Ejército Rojo aún en general siguen comprometidos con el derrocamiento violento de un gobierno que juzgan ha subyugado a su nación al «alto capitalismo». Con la seguridad del aeropuerto prácticamente inexistente a principios de 1970, ocho de ellos abordan un vuelo comercial nacional desde Tokio a Itazuke. Pronto rompen un amplio armamento para aterrorizar a 130 pasajeros, y exigen los copilotos (Kippei Shiina, Kim Seung-o) rehacer el barco a Pyongyang. Pero está claro que estos delincuentes histéricamente emotivos no saben nada sobre la aviación. No están contentos al saber que un camino hacia el destino preferido ni siquiera puede ser trazado sin cooperación de los funcionarios norcoreanos. Están persuadidos, el avión no tiene suficiente combustible para cruzar las fronteras internacionales, y deben detenerse para reponerse antes de dejar el territorio japonés. Aterrizando según lo planeado en Itazuke, liberan a regañadientes a los niños, ancianos y enfermos, reduciendo a sus rehenes por un par de docenas.

Pero más intentos de terminar con su escapada fallan, con el avión despegando una vez más, se dirigió hacia el oeste. A estas alturas hay una considerable asamblea de autoridades de disputas acumuladas en tierra para abordar la emergencia, aunque pasan la mayor parte de su tiempo en las gargantas del otro. Entre ellos están el Director de la CIA de Corea del Sur (Ryoo Seung-Bum) y el Viceministro de Transporte japonés (Takayuki Yamada). Pero no son más confiables como tomadores de decisiones que el personal de la facción del Ejército Rojo Jefe, afectadamente genial Denji (Show Kasamatsu) y la mujer solitaria combustible Asuka (Nairu Yamamoto).

De hecho, esos burócratas de alto rango rutinariamente se agachan al cambiar la responsabilidad de los fluidos, en particular el misterioso y agitador reparador que prefiere ser llamado «nadie» (Sul Kyung-Gu). También está SEO (Hong Kyung), un joven teniente de la Fuerza Aérea coreana reclutada para su entrenamiento en sistemas avanzados de control de radar de tráfico aéreo avanzado. Pronto, por supuesto, Corea del Norte también está involucrada, riando sobre su inminente regalo esperado de un Boeing 727 gratis. Viendo esta situación de rápido evolución como una crisis de la Guerra Fría, el Comando Militar de los Estados Unidos regional también va.

Si la sección temprana sugiere una película del «aeropuerto» de los años 70 con risas deliberadas en lugar de involuntarias, ya que la dinámica media de vuelo entre terroristas y aterrorizados tiene una ventaja absurda y slapstick, la introducción de tantos bordes gubernamentales de combate empuja «buenas noticias» en un ámbito satírico diferente. Es uno muy alineado con el fuerte y antic envío de Realpolitik previamente visto en «In the Loop» y «The Death of Stalin» de Armando Inannuci, así como de «Dr. Strangelove» y «The Great McGinty» de Preston Sturges «. Todos dependen del trabajo de conjunto ajustado y la escritura audaz pero incisiva para exponer el miedo y la vanidad del poder corrupto, con el bienestar público llevado a una última prioridad lejana en medio de la lucha.

Aquí no hay falta de piezas divertidas, incluida la improvisada «doble estacionamiento» de un avión en una pista para bloquear la escapada del avión secuestrado, y el elaborado disfraz de un aeropuerto de Corea del Sur como norcoreano para engañar a los secuestradores. Pero la mayoría de las risas aquí están basadas en personajes, con artistas que lanzan cuidadosamente sus contribuciones por contraste complementario, como los jugadores individuales en una orquesta. Los giros más conspicuamente cómicos, como los de Sul o Yamamoto, no funcionarían la mitad tan bien si no se complementan con una restricción juiciosa de los demás.

Es un acto de altura de alto cable, el director y su coguionista Lee Jin-Seong logran en gran medida, aunque idealmente las «buenas noticias» serían más compacta; a los 136 minutos, pierde vapor cómico después de un punto. El intento de golpear algunas notas más sinceras dramáticas más adelante no aterriza del todo. Enérgico y con un ritmo astutamente ascendente, este cuento simplemente pasa más tiempo que la participación máxima del espectador puede resistir, su flotabilidad finalmente se desinfla un poco.

Aún así, demasiado de algo bueno es mejor que nada. Aunque no es tan orientado a FX o de acción como es de esperar de una narrativa de cuasi-desastres aeronáutica, tiene el aspecto panorámico elegante requerido, prestado un fundido industrial de Steely Blue por el cinematógrafo Cho Hyoung-Rae y el diseñador de producción Han Ah-Rum. El ambiente de época se mantiene discreto, en su mayoría relegado a los viejos dorados elegidos hábilmente (incluida una pista de cierre de Sinatra) que Abet Kim Hong-Jip y el puntaje original de Lee Jin-Hee.