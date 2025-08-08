Byron Allen vende 10 estaciones de televisión a Gray Media por $ 171 millones

Byron Allen‘s Allen Media GroupInc. ha vendido 10 estaciones de televisión locales a Medios grises por $ 171 millones.

El acuerdo, que Gray espera cerrar en el cuarto trimestre sujeto a la aprobación regulatoria y las condiciones de cierre, traerá Gray a tres nuevos mercados locales de televisión: Columbus-Tupelo, Mississippi; Terre Haute, Indiana; y West Lafayette, Indiana. Por Gray, se espera que la venta «fortalezca la presencia de la compañía en los otros siete mercados mediante la creación de nuevos duopolios que permitan a Gray preservar y profundizar el servicio público a sus comunidades con noticias locales ampliadas, clima local y programación deportiva local».

Las estaciones de televisión locales incluidas en el acuerdo son:

75 Huntsville, Al Waay (ABC)

90 Girardeau-Harrisburg WSIL (ABC)

109 Evansville, en WEVV (CBS/Fox)

110 pies. Wayne, en WFFT (Fox)

121 Montgomery, Al Wcov (Fox)

124 Layette, los Cdents/NBC)

134 Columbus-Tupelo, MS WTVA (ABC/NBC)

137 Rockford, IL Wrex (NBC)

159 Terre Haute, en WTHI (CBS/Fox)

189 West Lafayette, en WLFI (CBS)

Gray anticipa cerrar la transacción en el cuarto trimestre de este año después de recibir la aprobación regulatoria, incluidas ciertas exenciones de las reglas de propiedad local de la FCC y otras condiciones de cierre habituales.

Allen Media Group fue asesorado por Moelis & Company LLC en la transacción.