Getty

El Folletos de Filadelfia Necesito un defensa entre los 4 mejores, especialmente con las lesiones recientes. Al mismo tiempo, el Sables de búfalo han tenido un mal comienzo de temporada, lo que ha llevado a lo que podría pasar de nuevo con ciertos jugadores. Esta es una receta para un intercambio, ya que Bowen Byram, Owen Tippett y Emil Andrae podrían estar en movimiento.

Hay razones por las que cada uno de los jugadores mencionados puede no estar mucho tiempo en sus equipos, pero eso se analizará a continuación.

Los Philadelphia Flyers necesitan una mejora defensiva

Los Philadelphia Flyers tienen una victoria en cuatro partidos, pero parecen un equipo que podría ser competitivo con un par de movimientos más. La defensa es un lugar que deben seguir abordando.

Cam York acaba de jugar su primer partido de la temporada, pero el equipo todavía tiene a Nick Seeler entre los cuatro mejores defensores. Esa simplemente no es una opción que los Flyers deberían elegir si realmente quieren competir. Es absolutamente un defensa de la NHL, pero un tipo sólido de tercera pareja, nada más.

Los Flyers tienen muchas opciones en el ala, tienen una buena cantidad de espacio salarial para trabajar esta temporada y tendrán una gran cantidad en la temporada baja para hacer adiciones para dar el siguiente paso. También tienen suficientes defensores más pequeños con Jamie Drysdale, de 23 años, y Cam York, de 24, entre los cuatro primeros. Esto abre la puerta para que Tippett, que viene de un año malo, y Andrae, otro pequeño defensa que no logró llegar a los Flyers fuera del campamento, estén en conversaciones comerciales.

Antonio Di Marco dijo«¿Podrían los Flyers apuntar a Byram en un acuerdo centrado en el delantero Owen Tippett y el defensa Emil Andrae?» Después de la temporada pasada y de que Byram buscara más como LD entre los 4 mejores, esto podría satisfacer el precio más alto para adquirir al joven d-man de los Sabres, especialmente después de firmar por dos años.

Tippett tiene contrato por seis años más después de este por $6.2 millones AAV sin protección comercial que entrará en vigencia hasta el próximo año. «Andrae, como informé el viernes pasado, podría estar fuera de juego en Filadelfia a largo plazo». el esta en el tercer y último año de su acuerdo de nivel de entrada en $903,333 AAV. Byram tiene un tope salarial de AAV de $ 6,25 millones y será UFA en 2027. Dadas las circunstancias y las perspectivas del futuro, York y Byram alineados en el lado izquierdo mientras Travis Sanheim y Drysdale juegan en el derecho entre los 4 primeros parecen prometedores.

Los Sabres requieren jugadores de la NHL en los intercambios

Los Sabres dejaron de realizar intercambios que no recuperaron el talento de la NHL y eligieron intercambiar a Dylan Cozens por Josh Norris en la fecha límite de cambios del año pasado. Eso no ha funcionado, pero si Buffalo no continúa intentándolo, se dirigirán a una mediocridad duradera o regresarán a una reconstrucción.

Di Marco también dijo: «Puedo decirles que los Flyers han tenido interés en el defensa de los Buffalo Sabres, Bowen Byram, en el pasado, pero se mostraron reacios a pagar el costo de adquirirlo, además de no estar de acuerdo con la opinión del agente sobre el valor del jugador».

El contrato de Byram está vigente, Tippett puede anotar, tiene experiencia en la NHL y está asegurado a largo plazo, y los Sabres recuperarían otra opción defensiva con Byram movido en este posible intercambio propuesto entre los Flyers y Sabres.

Kevyn Adams es en el banquillo de los acusados ​​en Buffaloy Danny Briere ha hecho un buen trabajo en Filadelfia desde que asumió el cargo de gerente general. Es un intercambio que tiene sentido ya que los equipos han estado vinculados entre sí en el pasado. Ambos necesitan hacer un movimiento esta temporada.