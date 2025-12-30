BYD prueba en secreto el monovolumen Bigsor, ¿está listo para convertirse en el serio oponente de Innova?

China, EN VIVO – BYD vuelve a causar sensación con su nuevo SUV eléctrico, Oferta Yuan Max quien fue captado por la cámara conduciendo por las calles de China antes de su lanzamiento oficial.

móvil Se sospecha fuertemente que esto es un «relleno de brechas» entre el BYD Atto 3 y el Sealion 6, por lo que es probable que su posición esté en el segmento medio, pero aún conserva las características de diseño de la familia Dynasty Series.

Reportado VIVA Automotriz de CarnewschinaEl martes 30 de diciembre de 2025, Yuan Max aparece con una cara moderna típica de BYD: faros estrechos y alargados, líneas nítidas en la carrocería y grandes aberturas de aire delanteras que dan una impresión deportiva.

Lo más interesante es que este coche ha seguido la última política en materia de tiradores de puertas en China, utilizando un modelo que sigue siendo cómodo de sujetar y que cuenta con una opción mecánica si el sistema eléctrico tiene problemas.

En otros lugares se pueden ver retrovisores convencionales, rieles en el techo, una cámara de ángulo muerto en el guardabarros delantero y un techo ligeramente inclinado.

BYD no ha revelado sus datos oficiales, incluidas las dimensiones. Sin embargo, la información que circula sugiere que el tamaño probablemente estará entre el Atto 3, que mide 4.455 mm de largo, y el Sealion 6, que mide 4.775 mm de largo.

Incluso se ha especulado que el Yuan Max podría tener una opción de asientos de tres filas porque el perfil del techo parece ofrecer más espacio para la cabeza.

En términos de silueta, también se dice que el Yuan Max está muy cerca del BYD Sealion 05. Si realmente comparten plataforma, entonces el panorama de rendimiento será más o menos similar. S

El ealion 05 viene con una selección de motores eléctricos de 140 kW (188 hp) y 160 kW (215 hp), combinados con una batería LFP de 50 kWh a 60,9 kWh con un kilometraje declarado de alrededor de 430 a 520 km según los estándares CLTC.

Al entrar, la forma interior de Yuan Max comienza a revelarse. El volante de dos radios con el logotipo de Yuan (元) es visible instalado, el panel de instrumentos digital parece conciso, mientras que la gran pantalla central típica de BYD aún se puede girar horizontal o verticalmente.

La consola central luce elegante con amplio espacio de almacenamiento, carga inalámbrica, botones físicos para varias funciones importantes y portavasos. Los materiales de la cabina también lucen más premium con toques de detalles cromados.