BYD no, este es un coche chino cuyas ventas superan los objetivos

Pekín, VIVA – El mapa competitivo de la industria automotriz china a lo largo de 2025 muestra una dinámica interesante, especialmente en términos de consecución de objetivos de ventas. Interesante, ¿no? BYD que de hecho registró el desempeño más sólido en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Basado en datos adaptados de fin de año VIVA Automotriz de CarnewschinaEl viernes 2 de enero de 2026, varias marcas de automóviles chinas lograron superar sus objetivos de ventas anuales. Este logro refleja una estrategia más realista y una respuesta del mercado relativamente positiva.

BYD, como actor más grande en el mercado de vehículos eléctricos de China, continúa registrando el mayor volumen de ventas en términos absolutos. Sin embargo, con la fabricación de 4,6 millones de unidades, BYD sólo pudo alcanzar alrededor del 83,68 por ciento del ambicioso objetivo de 5,5 millones de unidades.

A diferencia de BYD, Geeley De hecho, el automóvil logró cerrar 2025 con un rendimiento superior al objetivo. Las ventas totales de Geely alcanzaron los 3,02 millones de unidades, superando ligeramente el objetivo anual de 3 millones de unidades con una tasa de finalización del 100,82 por ciento.

Incluso en comparación con el objetivo inicial de Geely a principios de 2025 de 2,71 millones de unidades, el nivel de logro es mayor. Con este enfoque, se considera que Geely es capaz de adaptar su estrategia comercial a medida que cambia el mercado.

La siguiente sorpresa vino de la mano de Leapmotor que emergió como una de las marcas con desempeño más destacado. A lo largo de 2025, Leapmotor registró ventas de 596.555 unidades, o el 119,31 por ciento del objetivo inicial de 500 mil unidades.

Los logros de Leapmotor muestran la alta aceptación en el mercado de productos de vehículos eléctricos a precios competitivos. Este impulso también fortalece la posición de Leapmotor en medio de una intensa competencia en el segmento de vehículos eléctricos nacionales.

Xpeng Motors también está en la lista de marcas que han logrado superar las expectativas de ventas. Este fabricante registró entregas de 429.445 unidades, o el 122,69 por ciento del objetivo anual de 350 mil unidades.

La mejora constante a lo largo del año es uno de los factores que respalda el desempeño de Xpeng. La innovación tecnológica y las actualizaciones de productos se consideran el principal atractivo para los consumidores.

El recién llegado Xiaomi Auto también llamó la atención a pesar de que solo ha estado en su primer año completo. Xiaomi logró enviar más de 400 mil unidades de vehículos, superando el objetivo de 350 mil unidades con una tasa de logro de más del 114 por ciento.

Por otro lado, varias grandes marcas no lograron cumplir objetivos que se consideraban demasiado agresivos. Great Wall Motor, por ejemplo, sólo alcanzó el 33,09 por ciento de su objetivo de 4 millones de unidades, aunque registró ventas de más de 1,3 millones de unidades.