MalasiaViva – La industria de los vehículos eléctricos (EV) en el sudeste asiático nuevamente recibió un gran impulso. Productor de EV de China, Byd Company Limited, anunció oficialmente el plan para establecer su primera fábrica de asamblea en Malasia. La instalación se construirá en KLK Techpark, Tanjong Malim, Silver, y se convertirá en parte de una estrategia para expandir el alcance de producción en la región regional.

Este plan de inversión es bastante rápido. En solo tres meses, el proyecto se realizó con éxito a través del esquema de aceleración de la construcción de carreras de velocidad (M-SL). El programa, que se lanzó en 2023, fue diseñado para hacer del distrito mucLim como uno de los centros importantes del sector automotriz global.

En su declaración, KLK Land Sdn Bhd, hijo de Kuala Lumpur Kepong Bhd (KLK) y el Gerente de Área Industrial KLK Techpark, enfatizó que la presencia de BYD en Perak proporcionaría un amplio impacto.

«Esta nueva fábrica de ensamblaje no solo crea empleos, sino que también respalda la transferencia de tecnología, aumenta la experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos y fomenta el crecimiento de las industrias de apoyo», dijo su declaración, según dijo su declaración. Viva Automotive del sitio TestrarMartes 26 de agosto de 2025.

Además, KLK Land evalúa el impacto de esta inversión permitirá a las empresas locales ingresar a la cadena de suministro global de vehículos eléctricos. Esto también fortaleció la posición de Malasia en el panorama automotriz regional cada vez más competitivo.

KLK TechPark, un área industrial de 1.500 hectáreas, está diseñado como un centro para el crecimiento de la fabricación de alto valor. En la primera etapa, BYD será el inquilino principal al ocupar 150 hectáreas de tierra. Las próximas etapas se centrarán en el desarrollo de proveedores y otras compañías que puedan complementar el ecosistema automotriz en la región.

El presidente ejecutivo de KLK, Tan Sri Lee Oi Hian, dijo que el desarrollo de KLK Techpark era un proyecto a largo plazo nacido de una estrecha cooperación con el gobierno del estado de plata.

«KLK está arraigado en Perak, donde construimos la base de la compañía. Seguimos comprometidos a tener un impacto positivo positivo para las generaciones futuras», dijo Lee.

Agregó que KLK estaba listo para apoyar los pasos del gobierno estatal de plata hacia la industrialización de alto valor. Se espera que la presencia de BYD no solo fortalezca la industria automotriz, sino que también fomenta el crecimiento socioeconómico en la región.

Con este paso, Malasia enfatizó que sus ambiciones no eran simplemente un mercado, sino también jugadores importantes en la cadena de producción mundial de vehículos. Para BYD, la plata será una nueva base para fortalecer la penetración en el sudeste asiático, el mercado cada vez más estratégico está en línea con la creciente demanda de automóviles ecológicos.