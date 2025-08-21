BYD inaugura el parque automotriz de atracciones, nuevo paraíso para los amantes del automóvil

VIVA – El mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo, BydOficialmente lanzado instalación Único llamado «parques de diversiones Automotor«. Ubicado en ZhengzhouEste complejo no es solo una arena de exhibición, sino un espacio interactivo donde los visitantes pueden sentir la sofisticación de los nuevos vehículos de energía (NEV) hechos por BYD. Desde rutas de carreras de alta velocidad hasta simulaciones de campo extremas, todas están diseñadas para proporcionar una experiencia inolvidable.

Características espectaculares en el complejo BYD

1. Circuito de carreras 1.7 kilómetros

Una de las atracciones principales es el circuito de 1.7 km de largo que está equipado con nueve curvas desafiantes y una ruta recta a lo largo de 550 metros. Aquí, los autos BYD se pueden conducir hasta 220 km/hora, dando una sensación real de carreras a los visitantes. Este circuito está diseñado de acuerdo con los estándares profesionales, para que pueda usarse para pruebas de rendimiento o simplemente una experiencia de manejo emocionante.

2. Paddock dinámico Super Luas

Esta instalación de 15,300 m² funciona como una arena de prueba de control de automóviles. Los visitantes pueden probar slalom, prueba de alces (prueba Elang para evitar obstáculos repentinos), a las características de estacionamiento automáticas que se han integrado en muchos autos BYD. Con un área grande, este paddock dinámico también se puede usar para probar la estabilidad de los vehículos en varios escenarios de emergencia.

3. La zona de superficie lisa

Para probar el sistema de control electrónico del vehículo, BYD prepara una arena en forma de anillo de piedras basales recubiertas con agua delgada. Como resultado, esta pista imita la condición de la carretera nevada o con hielo. Los visitantes pueden sentir de primera mano cómo el automóvil permanece estable a pesar de que condujo en una superficie muy resbaladiza, una demostración real de BYD Safety Technology.

4. 70 metros de piscina de prueba flotante

Esta instalación se dedica a mostrar las capacidades que U8, un SUV de lujo que puede flotar en agua gracias a la tecnología de plataforma E⁴. Con una longitud de piscina de 70 metros, los visitantes pueden ver U8 moverse en la superficie del agua como un bote, una característica rara en el mundo automotriz.

5.

No menos desafiante, BYD construyó la dieta artificial más grande y más alta del mundo, que incluso recibió el reconocimiento de Guinness World Records. Esta arena se usa para probar la fuerza del automóvil en el campo del desierto, incluidas subidas extremas y un aterrizaje dramático. Esta instalación muestra cómo los autos BYD siguen siendo poderosos a pesar de enfrentar un terreno difícil.

6. Áreas de todo el camino y acampar

Además de las pruebas técnicas, BYD también prepara áreas todoterreno con 27 escenarios de obstáculos diferentes, que van desde subidas empinadas, barro, rocas. No solo eso, esta área también está equipada con instalaciones para acampar para que los visitantes puedan disfrutar de la experiencia de conducir y el turismo de la naturaleza, lo que lo convierte en una combinación de entretenimiento y aventura.

Paquete de boletos y Precio

BYD ofrece cuatro categorías de boletos que se pueden seleccionar de acuerdo con los intereses y el presupuesto de los visitantes:

Paquete básico (899 yuanes / RP 1.6 millones): proporciona la experiencia de montar un auto deportivo U9 como pasajero, además de la oportunidad de probar un automóvil de la Serie Dynasty o Ocean.

Paquete medio (999 yuanes / rp. 2 millones): aumente la oportunidad de conducir dos modelos de las marcas premium Denza y Fang Cheng Bao, incluido el Z9 GT en la pista.

Paquete completo (1,999 yuanes / rp. 4 millones): proporciona experiencia completa al probar los modelos U8, U9 y otros.

Paquete VIP (6,666 yuanes / rp. 12 millones): boletos exclusivos que ofrecen acceso a todas las instalaciones, todo tipo de automóviles, así como alojamiento de hoteles de cinco estras para quedarse.

Transformación cultural y expansión futura

Esta instalación no es solo un lugar de entretenimiento, sino también parte de la misión BYD para difundir la cultura de los vehículos eléctricos. A través del lema «Tecnología para todos», BYD quiere acercar la tecnología NEV al público en general, así como demostrar que los autos eléctricos no son menos emocionantes que los autos convencionales.

Sin detenerse en Zhengzhou, BYD también planea abrir una ubicación similar en Hefei y Shaoxing. En Shaoxing, por ejemplo, el complejo todoterreno que se construirá tiene una altura de hasta 500 metros, mucho más extrema que las instalaciones en Zhengzhou.

Al presentar este «parque automotriz de diversiones», BYD logró combinar la educación, el entretenimiento y la innovación tecnológica en un solo lugar. A partir de la pista de carreras profesional hasta la piscina de pruebas flotantes, todas las instalaciones están diseñadas para mostrar la capacidad de los vehículos eléctricos modernos.

Para los entusiastas del automóvil, especialmente los automóviles eléctricos, este lugar es un destino obligatorio que ofrece una experiencia diferente a visitar una sala de exposición o una exposición de automóviles ordinarios.