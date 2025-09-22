Byd Hypercar Detrones Bugatti con un nuevo registro de velocidad







Byd Yangwang U9 Xtreme de China redefiniendo qué auto eléctrico puede hacer. Pruebas automotrices de Alemania Papenburg ha verificado una velocidad máxima abrasadora de 308.4 mph (496.32 kmph), la más alta registrada para un automóvil de producción.

Al hacerlo, el Yangwang U9 Xtreme superó el récord de Bugatti Chiron Super Sport 300+ de 304.77 mph (490.48 kmph) establecido en 2019. BYD dice que la producción se limitará a solo 30 unidades para compradores de todo el mundo.

