BYD fabrica un automóvil híbrido súper sofisticado, no puede beber etanol

Brasil, VIVA – El gigante chino de los vehículos eléctricos BYDha vuelto a lograr un gran avance al lanzar la última innovación: un automóvil híbrido enchufable que puede usar combustible etanol.

Este paso marca un nuevo capítulo en la estrategia de BYD para crear vehículos respetuosos con el medio ambiente y adaptados a las necesidades de cada mercado, especialmente Brasil, que tiene una sólida infraestructura de etanol.

Como informó VIVA Otomotif de EVMagazine, el viernes 17 de octubre de 2025, el primer modelo que utilizará esta tecnología es el BYD Song Pro COP30, una edición especial que será donada a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30) en Brasil.

El lanzamiento coincide con la inauguración de la línea de ensamblaje de BYD en Camaçari, Brasil, la planta de ensamblaje final en un hito importante para la expansión global de BYD en América del Sur.

El Song Pro está equipado con un sistema DM-i (Dual Mode Intelligent), una tecnología híbrida enchufable que también se utiliza en modelos BYD como el Seal U DM-i y el Seal 6 DM-i en el mercado europeo.

La diferencia es que este sistema fue desarrollado específicamente para ser compatible con una mezcla de gasolina y etanol en cualquier proporción.

El motor de gasolina de 1,5 litros de cilindrada, fruto de la colaboración entre ingenieros chinos y brasileños, funciona principalmente como generador de energía eléctrica para la batería, no como motor principal.

De esta manera, el conductor sigue experimentando la experiencia de conducción como un coche eléctrico puro, pero con mayor eficiencia de combustible y flexibilidad.

Según BYD, esta tecnología es la primera del mundo: un motor híbrido enchufable diseñado específicamente para biocombustibles.

En una ceremonia de inauguración a la que asistió el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la unidad Song Pro COP30 se convirtió en el vehículo de nueva energía BYD número 14 millones en salir de la línea de producción global. Se donará un total de 30 unidades Song Pro COP30 para las necesidades de transporte durante la conferencia COP30.

El director general y fundador de BYD, Wang Chuanfu, afirmó que el desarrollo de esta máquina híbrida llevó dos años y en él participaron más de 100 ingenieros.

“Esto no es sólo un avance tecnológico, sino una solución ecológica verdaderamente hecha para Brasil”, afirmó.

La fábrica de Camaçari entró en funcionamiento en julio de 2025, después de 15 meses de construcción. La capacidad inicial alcanza las 150 mil unidades por año y aumentará a 300 mil unidades en la siguiente etapa.