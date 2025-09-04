BYD Capital se disparó 200%, listo para hacer un nuevo avance

Beijing, Viva – Fabricante de automóviles eléctricos de China, Bydnuevamente robando atención. La compañía recaudó capital registrado de alrededor de 3 mil millones de yuanes a 9.1 mil millones de yuanes, o equivalente a Rp6.64 billones.

Leer también: Más popular: New Factory Byd, precios de automóviles Hyundai, motocicletas baratas de Harley



Este aumento del 200 por ciento en el capital muestra que BYD es más estable. La inversión de capital de tal grande puede ser un gran catalizador para fortalecer las posiciones en la industria automotriz del mundo.

Curiosamente, esta es la segunda vez que aumentaron capital en 2025. En mayo pasado, el aumento del capital se llevó a cabo de 2.9 mil millones de yuanes a 3 mil millones de yuanes o alrededor de Rp6.9 billones.

Leer también: Byd inaugura la fábrica de EV gigante en Malasia, una de las más grandes



Desde su establecimiento en 1995, BYD no solo se conoce como fabricante de automóviles eléctricos. También desarrollan baterías, cargadores y varios dispositivos electrónicos electrónicos.

Bajo el liderazgo de Wang Chuanfu, la compañía se disparó como uno de los gigantes automotrices mundiales. Su red de confianza y distribución del mercado continúa fortaleciéndose en países extranjeros.

Leer también: BYD inaugura el parque automotriz de atracciones, nuevo paraíso para los amantes del automóvil



En el lado de las ventas, BYD también continúa avanzando. Hasta agosto de 2025, habían vendido alrededor de 2.86 millones de autos, mostrando una tendencia muy positiva.

Citado Viva Automotive De Carnewschina, jueves 4 de septiembre de 2025, esta cifra de ventas aumentó un 23 por ciento en comparación con el año anterior. Con un objetivo de 5.5 millones de unidades durante 2025, necesitan vender un promedio de 660 mil unidades por mes, un desafío significativo.

Además, BYD está invirtiendo activamente en investigación y desarrollo. Los nuevos fondos de la adición de capital pueden soportar su innovación en tecnología de vehículos eléctricos.

Aunque no ha habido una declaración oficial sobre el propósito de este aumento de capital, los analistas ven esto como un paso estratégico. Se cree que el nuevo capital se utiliza para fortalecer la tecnología y expandir el mercado global.