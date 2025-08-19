BYD ATTO 1 ofrece el nuevo estándar de automóviles de la ciudad

Semarang, Viva – Tren Auto eléctrico en Indonesia cada vez más lleno de presencia World Atto 1Un vagabundo eléctrico compacto se ofreció como una solución de movilidad urbana eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Aunque su tamaño se clasifica como pequeño, Atto 1 viene con una combinación de eficiencia energética, cabina espaciosa y características de seguridad completas.

Viva Automotive Tiene la oportunidad de probar este pequeño automóvil eléctrico. En una prueba de viaje de Semarang a Yogyakarta, el consumo del poder de este automóvil fue bastante impresionante. Según las medidas de la pantalla media, Atto 1 registró un consumo promedio de alrededor de 13.5 kWh/100 km. Esta cifra muestra la eficiencia competitiva en su clase, así como la confianza a los usuarios de que el kilometraje de 380 km reclamado por el fabricante puede lograrse en condiciones ideales.

Como Citycar, Atto 1 ofrece comodidad que generalmente rara vez se encuentra en esta clase. El espacio del pie en la segunda fila se siente espacioso en comparación con varios competidores en su clase. Esto hace que los pasajeros traseros sigan siendo cómodos a pesar de que el viaje lleva más de dos horas.

La comodidad es cada vez más compatible con un sistema de aire acondicionado que puede drenar el aire frío hasta el banco de la segunda fila. Para familias pequeñas o usuarios jóvenes que a menudo viajan con amigos, este es un valor agregado real.

Características de seguridad completas

Aunque está en el segmento de Citycar, BYD no es tacaño para proporcionar características de seguridad. ATTO 1 está equipado con bolsas de aire delanteras para conductores y pasajeros delanteros, airbags de cortina laterales, sistemas de recordatorio del cinturón de seguridad para todos los asientos, así como isofix para asientos para niños.

Además, también presente tecnología de soporte como el Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), cámara de vista trasera, 3 radares traseros, retención automática (AVH), freno de estacionamiento electrónico (EPB), al sistema de control de crucero (CCS). Estas características generalmente se encuentran con mayor frecuencia en los automóviles en el segmento medio superior.

Para no olvidar, el sistema de seguridad activo también está completo, que van desde el control electrónico de estabilidad (ESC), el sistema de frenado antibloqueo (ABS), el sistema de control de tracción (TCS), la distribución electrónica de la fuerza de frenos (EBD), hasta el control de asistencia de arranque de colinas.

Rendimiento técnico y especificaciones

Impulsado por un motor de motor síncrono magnético permanente, Atto 1 produce 55 kW de potencia y un par máximo de 135 nm, que se canaliza a través de la transmisión automática de una sola velocidad. La capacidad de la batería de 38.88 kWh permite una distancia de hasta 380 km en una carga.

En términos de comodidad de conducción, Atto 1 usa MacPherson Strut en la parte delantera y de torsión detrás. Esta suspensión está diseñada para proporcionar un equilibrio entre la estabilidad y la comodidad en el camino urbano. Este automóvil también está equipado con un borde de aleación de 16 pulgadas con profesión 185/55, lo que da una impresión deportiva y funcional.

Otras características que apoyan la practicidad

Varias características adicionales también aumentan la comodidad del usuario diario. Por ejemplo, un espejo retrovisor eléctrico con calentador, desbloqueo eléctrico, desacogado de vidrio trasero, a la antena de aleta de tiburón para la apariencia moderna.

En la cabina, el conductor recibe un panel de instrumentos digitales de 7 pulgadas, dirección con botones multifunción, sillas con recubrimiento de cuero sintético y configuraciones de silla manual de conductor manual de 4 vías. Aunque simple, esta característica es bastante adecuada para las necesidades diarias.