BYD Atto 1 es muy superior, muchos SUV y monovolúmenes bajos caen

Yakarta, VIVA – El mercado automotriz nacional volvió a registrar una dinámica interesante en octubre de 2025, con la llegada de una gran sorpresa del segmento de vehículos eléctricos.

Vea VIVA Automotive a partir de los datos más recientes GaikindoSábado 15 de noviembre de 2025, las ventas de automóviles de este mes muestran un cambio significativo en las preferencias de los consumidores.

Atto Mundial 1 El comercio al por mayor, también conocido como envío de fábrica al distribuidor, logró alcanzar la primera posición con 9.396 unidades, superando ampliamente a otros modelos del mercado. Este aumento confirma que los vehículos eléctricos están empezando a tener una amplia aceptación en la sociedad indonesia.

Mientras tanto, el Toyota Kijang Innova Zenix y Reborn ocupan el segundo lugar con 4.913 unidades, frente a las 6.143 unidades de septiembre de 2025. Sin embargo, el Innova sigue siendo la principal opción para las familias gracias a su comodidad y durabilidad.

En tercera posición, el Pick-Up Daihatsu Gran Max registró 4.214 unidades, manteniendo su dominio en el segmento de vehículos comerciales. La estabilidad de la demanda muestra la gran necesidad que tienen los actores empresariales de vehículos resistentes y eficientes.

El Toyota Avanza quedó en cuarto lugar con 3.087 unidades, mostrando un ligero aumento respecto al mes anterior. Este modelo sigue siendo la elección de muchas familias gracias a su combinación de precio asequible y capacidad suficiente.



Toyota Avanza en GIIAS 2025

A continuación, la Suzuki Carry Pick-Up registró 3.059 unidades, sólo dos unidades por detrás del Toyota Calya. Esta feroz competencia demuestra la fortaleza del mercado de vehículos versátiles y eficientes.

Honda Brio RS y Brio Satya ocupan la séptima posición con 2.175 unidades, una ligera disminución con respecto al récord de septiembre de 2025. Sin embargo, el Brio sigue siendo el favorito en el segmento de los coches urbanos gracias a su moderno diseño y su reducido consumo de combustible.

En octavo lugar, el Toyota Rush registró 2.014 unidades, manteniendo su presencia en el segmento de los SUV familiares. Este modelo sigue teniendo demanda debido a su reputación de ser resistente y adecuado para una variedad de condiciones de la carretera.

El Mitsubishi Xpander vuelve a la lista con 1.926 unidades, lo que indica un rendimiento estable en el mercado de LMPV. La presencia de funciones completas y un diseño moderno mantiene a Xpander competitivo.

Cerrando la lista, Mitsubishi Destinator registró 1.772 unidades, cifra inferior al desempeño del mes anterior. Esta caída muestra que la competencia es cada vez más dura en el segmento de los SUV compactos.