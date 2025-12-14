BYD acelera la construcción de fábricas en Rhode Island, la producción de automóviles eléctricos es solo cuestión de tiempo

Sentul, VIVA – BYD muestra cada vez más su seriedad en el trabajo en el mercado de vehículos eléctricos en Indonesia. El fabricante chino asegura que la construcción de su fábrica en Indonesia avanza según lo previsto y su finalización está prevista para finales de 2025, antes de comenzar finalmente a operar a principios de 2026.

Así lo dijo el director presidente de BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao. Destacó que el apoyo del gobierno y las autoridades locales fue un factor importante para el buen funcionamiento del proyecto. Apreció las diversas aportaciones e indicaciones dadas, que se consideraron de gran ayuda en el proceso de construcción de las instalaciones de producción.

«Gracias al gobierno por su apoyo y dirección. Desarrollo fábrica Todavía vamos muy bien y según lo planeado. «Las aportaciones y opiniones de las autoridades y gobiernos locales también nos resultan muy útiles», afirmó Eagle recientemente.

BYD es optimista en cuanto a que todas las etapas de construcción puedan completarse a tiempo. Si no hay obstáculos importantes, se prevé que la instalación de producción esté terminada a finales de este año y continúe inmediatamente con el proceso de producción a principios de 2026. La presencia de esta fábrica es un paso estratégico para que BYD fortalezca su posición en la industria nacional de vehículos eléctricos.

«Somos optimistas de que esta fábrica estará terminada a finales de este año y también pretendemos comenzar la producción a principios de 2026», dijo.

Según Eagle, la construcción de la fábrica no sólo está relacionada con el aumento de la capacidad de producción, sino que también es parte del compromiso a largo plazo de BYD de construir un ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia. Este proyecto también creará nuevos puestos de trabajo y fomentará el crecimiento de la industria automovilística basada en la electrificación.

Destacó que el avance de la construcción de la fábrica no es un trabajo que pueda completarse en poco tiempo. Por lo tanto, todavía se necesita el apoyo continuo del gobierno, especialmente antes de la fase de producción inicial en 2026.

«Por lo tanto, a principios de 2026 también necesitamos el apoyo del Gobierno», afirmó.

Además, BYD ve a Indonesia como uno de los mercados con el crecimiento más rápido en vehículos eléctricos en la región. Esta condición no puede separarse de las políticas y apoyos gubernamentales que se consideran consistentes para fomentar la adopción de vehículos amigables con el medio ambiente.