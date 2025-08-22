BVIS se convierte oficialmente en el Banco Nacional de la Sharia, Alex Sofjan Noor se convierte en director

Yakarta, Viva – PT Bank Victoria Syariah (BVIS) ha cambiado oficialmente su nombre a Banco Nacional Islámico (BSN). Spin-Off NUEVO Btn También se ha llevado a cabo con éxito.

Director Presidente (Director) de PT Bank Tabungan Negara TBK (BTN) Nixon LP Napitupulu reveló que el cambio de nombre fue acordado por los titulares existencias En la extraordinaria Junta General de Accionistas (EGM) en poder de BTN como el accionista controlador (PSP) de BVIS.

«Y entre Indonesia se ha comunicado con el Sr. Presidente Prabowo, convirtiéndose en un Banco Nacional Islámico. Esperamos convertirnos en el bancario más grande número dos en RI», dijo Nixon cuando se reunió después de asistir a una reunión de audiencias (RDP) con la Cámara de la Comisión de Representantes VI, en Jakarta, citó el viernes 22 de agosto de 2025.

Explicó, en el EGMS, se había realizado un cambio en los Artículos de Asociación (AD) en el Banco Nacional de la Sharia (BSN), en línea con las diferencias en los artículos de asociación entre BVIS y los bancos, parte de las empresas estatales (Bumn) en general.

«Lo ajustamos, porque este es el final del estado, correcto, no la familia.

Continuó, los accionistas también aprobaron enmiendas a la Junta de Administración a BSN, incluido Alex Sofjan Noor había sido nombrado director presidente de BSN. Anteriormente, Alex era director del proyecto del Equipo de Estrategia de Desarrollo de la Sharia (TSPS) de PT Bank Tabungan Negara TBK (BTN)

Luego, los accionistas acordaron el nombramiento de Bahrullah Akbar como el Presidente Comisionado de BSN. Es profesor del Instituto de Gobierno Nacional de Finanzas Públicas (IPDN) y miembros de la Junta de Auditoría Suprema de la República de Indonesia (BPK RI) en 2011-2017 y 2019-2021; y vicepresidente de BPK RI en 2017-2019.

Bahrullah Akbar también se desempeñó como Presidente Comisionado de Bank DKI desde 2022, y el Presidente General del Foro de Comunicación de la Junta de Comisionados del Banco de Desarrollo en todo Indonesia FKDK BPDSI para el período 2023-2026.

Anteriormente, BTN adquirió oficialmente las acciones de BVIS mayoritarias por valor de Rp1.5 billones, como parte del spin-off de BTN Syariah) que se planificó en octubre o noviembre de 2025.

Con el acuerdo que tuvo lugar hoy, Nixon dijo que BVIS actualmente es propiedad oficial de BTN con una propiedad del 99.99 por ciento de las acciones. Mientras que el 0.0016 por ciento de las acciones de BVIS todavía son propiedad del Centro Legislativo de Yakarta (BHP).

La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) también ha aprobado el plan de BTN para girar a través de la adquisición de BVIS como un caparazón de autobuses. Además, el proceso de reestructuración relacionado con este giro, también ha obtenido la aprobación del presidente Prabowo Subianto a través del Ministerio de SOES y entre Indonesia. (Hormiga)