‘Buzzheart’, de Dennis Iliadis, respaldado por Blumhouse, logra ventas clave

“Buzzheart”, el último largometraje de Dennis Iliadis, director de la Blumhouserespaldado por “Delirium” y Wes Craven La nueva versión de “La última casa a la izquierda” cerró Norteamérica (Dark Star Pictures), Alemania, Austria y Suiza (Busch Media) antes del American Film Market de este año.

Asegurado por B-Rated International, con sede en París, se concretarán otros acuerdos en Brasil (Belas Arte Group) y América Latina de habla hispana (Dexterity Entertainment).

B-Rated International también planea gestionar los derechos franceses de “Buzzheart” para su estreno nacional a principios de 2026. El Reino Unido e Irlanda se encuentran actualmente en negociaciones avanzadas, dijo Arnaud Chevallier, director ejecutivo de B-Rated International. Variedad.

“Buzzheart” se estrenó mundialmente en la competencia principal del Festival de Cine Black Nights de Tallin el año pasado. También jugó en el MotelX Lisboa Internacional. Festival de Cine de Terror.

Iliadis se ha labrado una carrera tratando de aportar algo nuevo al género, como trabajar con Craven, valores de producción más pulidos y escenas censuradas en “La última casa a la izquierda” de 1972.

“Buzzheart” se presenta igualmente como un thriller de misterio psicológico que cambia el género. Ambientada en la Grecia natal de Iliadis en la década de 1990, Argyris, un tímido joven de 18 años, visita un salón de masajes donde instantáneamente se enamora de la masajista, Mary, fuera de su alcance. En un giro sorpresa, ella le hace una paja y lo invita como novio a conocer a sus padres.

Argyris no puede creer su suerte. Allí, la madre de Mary – “la última verdadera conductista experimental”, dice su marido, Yorgos – lo somete a desafíos cada vez más extraños y siniestros para demostrar el amor de Argyris y que es digno de Mary. Las cosas toman un giro más siniestro a medida que Yorgos se vuelve cada vez más violento.

Sin embargo, a medida que “Buzzheart” llega a su clímax, Iliadis cambia el género convencional.

«Quería utilizar todos los elementos que he aprendido en mis películas americanas que, al final, se estaban volviendo demasiado ‘de terror estándar’ y hacer algo idealmente más profundo y humano», dijo a Eye for Film. «Por lo general, hay personas que fingen ser normales y resultan ser raras, pero aquí la gente es rara y descubres su humanidad al final».

«Estamos encantados de llevar la nueva película de Dennis Iliadis a una gama tan amplia de territorios y esperamos construir una relación sólida con este talentoso cineasta», dijo Chevallier. Variedad. Se espera que se cierren más acuerdos antes de fin de año, junto con oportunidades adicionales a través de los derechos de remake que B-Rated maneja en colaboración con Iliadis, añadió.

“Buzzheart” está producida por la griega Panoply Films y Neda Films de Amanda Livanou, con la estadounidense Twin7.

Forma parte de una lista de ventas en B-Rated International, lanzada a finales de 2024 por el ex ejecutivo de adquisiciones y ventas internacionales de Mediawan, Chevallier.

Otros títulos incluyen el estreno de Tallinn Black Nights en 2024, “The Exalted”, del director letón de “Soviet Jeans”, Juris Kursietis; El docudrama de Yannis Dimolitsas “Maria Callas – Monica Bellucci: An Encounter”, en el que Bellucci explora la vida de Callas a través de cartas y material poco visto, y el candidato a la competencia de Locarno de Ivana Mladenovic “Sorella di Clausura”, aclamado por Variedad como una «sátira sociosexual divertida y obscena que es tan elegante como los tiempos en que vivimos».