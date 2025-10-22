BuzzFeed y Altit Media ‘Heartless’ lanzarán ventas de películas en AFM

“Cruel”, una nueva película de acción y suspenso de Grupo Altit Media y Estudios BuzzFeedestá lanzando ventas en el American Film Market del próximo mes en Los Ángeles (del 11 al 16 de noviembre).

La película está dirigida por Camille Delamare (“Brick Mansions”, “Transporter Refueled”) y escrita por Kevin Summerfield. “Heartless” cuenta la historia de la lucha de una madre por la vida de su hijo, siguiendo a la ex luchadora de MMA Emma Cartier, quien debe “correr contra el tiempo a través de la parte más vulnerable de Londres para recuperar un corazón robado destinado al trasplante de su hijo”, según el logline.

La película está protagonizada por Jeanne Goursaud (“Exterritorial”, “La química de la muerte”, “Bárbaros”, “Costa de sangre”, “Kabul”) y Colin Morgan (“Merlín”, “Doctor Who”, “La caída”, “Belfast”, “El hombre de arena”).

“Heartless” está siendo producida por Dean Altit y Richard Alan Reid. A cargo de las ventas mundiales de la película está K5 International de Daniel Baur (“Space Nation”, la serie cinematográfica de cuatro capítulos de Kevin Costner “Horizon: An American Saga”, “The Butler”, “November 1963”, “Princess”).

“BuzzFeed Studios está encantado de traer ‘Heartless’, una película de acción de alto octanaje, a AFM«, dijo Richard Alan Reid, presidente de BuzzFeed Studios. «Camille Delamare ha creado una visión apasionante, y con Jeanne Goursaud y Colin Morgan liderando el reparto, sé que esta película resonará en el público de todo el mundo».

Dean Altit, director ejecutivo de Altit Media Group, añadió: «‘Heartless’ es el tipo de historia cargada de emociones y llena de adrenalina que nos recuerda por qué hacemos películas. Con la dirección cinética de Camille Delamare y una potente actuación de Jeanne Goursaud, esta película combina corazón y acción de alto riesgo de una manera que conectará con el público de todo el mundo».

BuzzFeed Studios es la división de la compañía de medios digitales enfocada en desarrollar, adquirir y producir proyectos de cine, televisión, redes sociales y streaming basados ​​en su cartera de marcas, incluidas BuzzFeed, Tasty y HuffPost. Los créditos como productor de Dean Altit incluyen “The Killer’s Game”, “Not Without Hope”, “The Misfits”, “The Good Neighbor” y “All Out of Love”, una película biográfica de la banda australiana Air Supply.

