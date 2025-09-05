Buzzfeed Studios Film ‘Adulting’ acusado de actividad antisunión

Un rodaje de película independiente en Alabama ha sido acusado de tomar represalias contra los miembros de la tripulación por actividad sindical mientras intentaban organizar la producción.

«Adulto«Que estrella Leighton Meesterha estado filmando en Mobile, Alabama, durante las últimas dos semanas.

Según la Alianza Internacional de Empleados en la etapa teatral, el sindicato busca voltear la producción, que comenzó como una sesión de no unión.

Es relativamente común para IATSE Intentar organizar películas de bajo presupuesto a mitad de la producción, lo que resulta en la producción pagando las tasas sindicales, así como las contribuciones de pensiones y salud. Si la producción se niega a reconocer a IATSE, el sindicato puede instruir a los miembros para que se alejen y establezcan líneas de piquete.

Iatse alega que la producción, dirigida por Buzzfeed StudiosLos miembros de la tripulación despedidos que buscaron organizarse, lo que sería una violación de la ley federal.

«IATSE está organizando activamente esta producción y ha presentado cargos de práctica laboral injustas relacionadas con la descarga de empleados debido a su membresía sindical, apoyo sindical y/o porque participaron en actividades concertadas protegidas», dijo Mike Miller, director del departamento de producción de películas y televisión de IATSE. «Continuaremos haciendo un seguimiento mientras el empleador se niegue a reconocer al sindicato y viola los derechos de estos trabajadores a organizarse».

BuzzFeed Studios negó cualquier violación de la ley laboral en un comunicado.

«Estamos comprometidos a mantener los estándares laborales justos y esperar lo mismo de todas las producciones con las que estamos asociados», dijo un portavoz de la compañía. «En este caso, estamos seguros de que esos estándares se cumplieron completamente».

Crew Stories, el grupo de Facebook de la industria, publicó un mensaje de IATSE LOCAL 478, con sede en Nueva Orleans, lo que indica que la producción se había negado a ingresar negociaciones para un contrato. El mensaje aconsejó a la tripulación de «adultos» que no informara al trabajo en espera del resultado de esas discusiones, pero dijo que no era necesario informar a una línea de piquete.