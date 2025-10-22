Buya Yahya revela las virtudes de ser santri

VIVA – Día del Recuerdo santri Nacional se celebra cada 22 de octubre. En 2025, la conmemoración lleva el tema «Protegiendo una Indonesia independiente, hacia la civilización mundial».

Lea también: Norma: Cuando el Mukena bloquea la postración de las manos, ¿la oración se vuelve inválida?



En este momento significativo, Buya Yahyaun conocido clérigo del país transmitió un profundo mensaje sobre las virtudes de ser estudiante y la importancia de mantener buenos modales hacia los maestros y padres como parte del camino hacia la adquisición de conocimientos y las bendiciones de la vida.



Profesor KH. Yahya Zainul Maarif o Buya Yahya

Lea también: Prabowo quiere dotar a los estudiantes de Indonesia de conocimientos tecnológicos y económicos



Buya Yahya abrió sus consejos con amor a los estudiantes y profesores.

«Hijos míos, ante todo debéis daros cuenta de que sois niños afortunados. Porque Alá os ha elegido para vivir en un lugar noble. Para ser la voluntad del Rasulillah», dijo, citado en YouTube Buya Yahya el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Día de Santri 2025, aquí hay una fila de figuras de Santri que ahora ocupan sillas ministeriales en el gabinete de Prabowo



Luego citó el hadiz del Profeta como la base de la gloria de quienes buscan el conocimiento.

«Si un grupo de personas que buscan conocimiento como usted viene a usted, entonces déles la bienvenida», dijo Buya Yahya.

Según él, los estudiantes son los sucesores del mandato del Profeta. Cada paso y respiro que dan en el internado islámico es digno de adoración.

«Cada respiro que respires será una recompensa para tus padres, para tus antepasados, para ti mismo. También puedes dormir en adoración en la cabaña, pero no duermas todo el tiempo», dijo.

Buya Yahya enfatizó que adab es superior al conocimiento. Sin adab, es difícil que el conocimiento entre en el corazón.

«Si quieres ser un niño que aprende rápido, tienes que tener modales con los profesores, con Abah», dijo con firmeza.

Dio un ejemplo simple de que los estudiantes que no se enojan cuando el maestro los despierta recibirán en realidad la bendición del conocimiento.

«Fue construido por el maestro, de repente se puso feliz. Sí, Ustaz. Ser despertado mientras duerme. Esa es una señal de que este niño tendrá éxito. Pero si está enojado, su corazón está oscuro, significa que su conocimiento ha sido encubierto», dijo.

Buya también recordó a los estudiantes que oren siempre por sus maestros y padres todos los días, porque la oración sincera es la causa de la luz del conocimiento.

«Reza, Abah, reza por los ustaz. Cada vez te traerá la luz del conocimiento», dijo.