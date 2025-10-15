Buya Yahya revela la edad ideal para que los niños ingresen a un internado islámico: ¿está bien cuando sean bebés?

Jacarta – Orador famoso Buya Yahya expresar sus puntos de vista respecto edad ideal para niño para empezar a abordar o entrar internado. Según él, el mejor momento para que un niño estudie en un internado islámico depende de las condiciones de la casa y del estilo de crianza de los padres.

Buya Yahya clasifica la mejor edad para enviar niños a internados islámicos basándose en dos condiciones: hogares saludables y hogares insalubres.

Buya Yahya describe un hogar clasificado como saludable donde los niños crecen en un ambiente y las personas que los rodean tienen buenas costumbres. Aparte de eso, los padres interactúan activamente con los niños.

«La edad ideal para que los niños ingresen a un internado islámico si su casa es saludable es antes de la pubertad, alrededor de los 12 años, terminando la escuela primaria», dijo Buya Yahya, citado por el canal de YouTube Al-Bahjah TV el miércoles 15 de octubre de 2025.

Explicó que a la edad de la pubertad los niños comienzan a mostrar independencia. Aparte de eso, la orientación y la supervisión son muy importantes.

Actividades estudiantiles en internados islámicos.

Buya Yahya cree que las edades de 12 a 13 años son el momento adecuado para moldear el carácter de un niño. Aparte de eso, los niños están empezando a mostrar independencia y la orientación y supervisión se vuelven muy importantes antes de la pubertad.

Además, el entorno exterior es cada vez más aterrador. Buya Yahya destacó que el fácil acceso a contenidos inapropiados a través de Internet y dispositivos es un factor importante para los padres que envían a sus hijos a internados islámicos.

«Por tanto, la edad ideal es entre 12 y 13 años para ingresar en un internado islámico, porque allí estarán limitados por su curiosidad sobre cosas que pueden ser destructivas», subrayó.

Mientras tanto, si las condiciones en el hogar no son saludables, los niños deberían ser enviados antes a un internado, incluso desde una edad temprana. Los criterios de un hogar insalubre a los que se refiere Buya Yahya son que los miembros de la familia no tengan buenas costumbres, los programas no sean educativos y los padres rara vez estén presentes para acompañar a sus hijos.

«Si la casa no es saludable, incluso si es necesario, bebé «Nos metieron en la cabaña», dijo Buya Yahya.

Hizo hincapié en que los niños no deberían quedar completamente en manos de los sirvientes domésticos. Según Buya Yahya, los ayudantes no son educadores.