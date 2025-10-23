Buya Yahya explica que los maridos suelen huir de los problemas. ¿Pueden las esposas pedir el divorcio?

VIVA – Las historias de maridos que deciden huir de casa cada vez que surge un problema no son nada nuevo. Muchas esposas terminan sintiéndose confundidas y cansadas de tratar con parejas así. Uno de ellos fue trasladado por una persona anónima a Buya Yahya a través de una transmisión de predicación.

En respuesta a esto, Buya Yahya dio importantes consejos sobre la responsabilidad en el matrimonio.



Profesor KH. Yahya Zainul Maarif o Buya Yahya

«Nos sorprende que a veces esto sea un verdadero matrimonio o un juego. Muchos matrimonios son así, los matrimonios son como un juego. Hay responsabilidad allí, hay amor, hay un tiempo para dar y recibir, eso es normal», dijo Buya citado en YouTube Buya Yahya el viernes 24 de octubre de 2025.

Enfatizó que si es cierto que el marido no cumple con sus obligaciones como orar, ganarse la vida y cuidar de la familia, entonces el primer paso no es divorciarse inmediatamente, sino reprender y recordar al marido pacientemente.

«Incluso si tu marido tiene defectos, tu primera tarea es reprenderlo. Si no le importa, repítelo otra vez. Recuérdaselo otra vez, luego recuérdaselo varias veces. Luego, si no cambia, entonces es legal que pidas el divorcio», explicó.

Sin embargo, Buya Yahya también recordó que el divorcio no es un camino fácil. Según él, muchas mujeres no piensan en los riesgos tras la separación.

«Lo que hay que considerar no es la cuestión del divorcio, sino después del divorcio. Estás seguro de que estás a salvo, ¿no es una cuestión de lujuria? Porque una mujer que ha estado casada, en otros idiomas, ya conoce el sentimiento del matrimonio, esto es muy peligroso», dijo Buya Yahya.

Explicó que muchas mujeres son tentadas después de separarse y de hecho caen en pecado porque no pueden contenerse. Por lo tanto, si una mujer aún puede cuidar de sí misma y controlar su lujuria, entonces necesita pensar detenidamente antes de tomar la decisión de divorciarse.

De la explicación de Buya Yahya, se puede concluir que una esposa puede pedir el divorcio si su marido es verdaderamente negligente en sus responsabilidades, no ora, no provee para ella y continúa evitando problemas. Sin embargo, esta decisión debe basarse en una consideración cuidadosa, no en emociones.