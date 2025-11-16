Buya Yahya explica cómo calcular el período de Iddah para el divorcio, no volver a casarse antes de cumplirlo

VIVA – Explicación de hora del eid Esta es a menudo una pregunta importante para las mujeres que se enfrentan al divorcio. Un caso que está siendo ampliamente discutido es el de cómo calcular el período de idda en función de la condición de menstruación y pureza que se está experimentando. Esta pregunta surge a menudo, generalmente porque alguien tiene miedo de tomar una decisión equivocada sobre si puede volver a casarse o no.

En respuesta a esto, Buya Yahya proporciona una explicación completa sobre cómo calcular el período de iddah para mujeres divorciadas. Enfatizó que el período de iddah para el divorcio es diferente del período de iddah para la muerte.



Buya Yahya Foto : Instagram @buyayahya_albahjah

«Si te divorcias entonces… esos son tres quru’, tres quru’ son tres cosas sagradas», explicó Buya Yahya, citado en YouTube Al-Bahjah TV el domingo 16 de noviembre de 2025.

En la escuela de pensamiento Shafi’i, ampliamente seguida en Indonesia, el quru’ se cuenta como un período sagrado, no como un período menstrual. Buya Yahya enfatizó que también se contó lo primero que ocurrió cuando se produjo el divorcio.

«La primera pureza se cuenta como uno, luego la segunda pureza se cuenta como dos, la tercera pureza debe perfeccionarse antes de que comience el tercer período», explicó nuevamente.

Esto significa que una mujer que ha sido divorciada sólo puede volver a casarse después de su tercer período menstrual, no cuando comienza su tercer período sagrado.

«No puedes casarte con ella a menos que tengas tu próximo período… tienes que completar tres períodos», dijo.

Esto significa que el período de iddah para el divorcio se calcula en base a tres períodos sagrados, incluido el período sagrado en el que se impone el divorcio. Las mujeres divorciadas sólo pueden volver a casarse después de entrar en su tercera menstruación, como señal de que la iddah se ha completado por completo.

Esta explicación es una referencia importante para muchas mujeres para no dar un paso equivocado al determinar el estatus halal para volver a casarse de acuerdo con las disposiciones de la ley islámica.