Bután: Un terremoto de magnitud 3,1 sacude la nación







Un terremoto de magnitud 3,1 sacudió Bután el jueves por la mañana temprano, el Centro Nacional de Sismología (NCS) dijo. El terremoto tuvo lugar a una profundidad de 5 kilómetros, lo que lo hace susceptible a réplicas. En una publicación en X, el NCS decía: «EQ de M: 3.1, el: 10/09/2025 04:29:37 IST, Lat.: 26.91 N, Long: 89.23 E, Profundidad: 5 km, Ubicación: Bután».

Anteriormente, el 8 de septiembre, dos terremotos ocurridos en cuestión de horas sacudieron Bután.

En una publicación en X, el NCS declaró: «EQ de M: 2.8, el: 09/08/2025 12:49:37 IST, Lat.: 27.27 N, Long: 89.11 E, Profundidad: 10 km, Ubicación: Bután». Un terremoto de magnitud 4,2 se registró a las 11:15:51 IST, también a una profundidad de 10 km.

En una publicación en X, el NCS decía: «EQ de M: 4.2, el: 09/08/2025 11:15:51 IST, Lat.: 26.89 N, Long: 91.71 E, Profundidad: 10 km, Ubicación: Bután». Poco profundo terremotos Son generalmente más peligrosos que los terremotos profundos. Esto se debe a que las ondas sísmicas de los terremotos poco profundos tienen una distancia más corta para viajar hasta la superficie, lo que resulta en temblores más fuertes del suelo y potencialmente más daños a las estructuras y mayores víctimas.

Bután, como el resto del mundo, no se ha librado de la furia de los peligros naturales y es susceptible a muchos tipos de ellos. Geofísicamente, Bután está situado en las jóvenes montañas del Himalaya y se considera una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, afirmó el Centro Asiático de Reducción de Desastres.

Según el Código Sísmico de la India, Bután se encuentra dentro de las zonas sísmicas IV y V, que son las zonas más activas. Teniendo en cuenta la ubicación y como lo demuestran los terremotos pasados, los terremotos son uno de los peligros más inminentes en Bután. Como resultado del calentamiento global, la inundación explosiva del lago glaciar (GLOF) plantea otro riesgo para la población de Bután. Debido al cambio climático, los fuertes vientos estacionales se han convertido en uno de los peligros en Bután, causando daños importantes a las viviendas rurales del país.

Las tormentas de viento de 2011 y 2013 causaron enormes daños a las viviendas rurales de Bután. Otros peligros, como deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas e incendios forestales y estructurales, también se extienden por todo el país, causando pérdidas importantes a propiedades y vidas, Desastre asiático Centro de Reducción afirmó.

