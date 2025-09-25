Bután selecciona al ganador de Tallin ‘I, la canción’ como entrada de Oscar

Bután ha elegido «I, la canción», dirigida por Tú RoderComo su presentación para la categoría de largometrajes internacionales en el 98º Premios de la AcademiaMarcando otro paso significativo para el cine emergente de la pequeña nación del Himalaya.

La selección sigue la actuación dominante de la película en los National Film Awards de Bután, donde logró un barrido casi limpioGanar la mayoría de las principales categorías, incluidas las mejores películas, director, guión y honores de actuación.

En «I, The Song», una maestra de escuela viaja al sur de Bután en busca de su doppelganger para salvar su trabajo y reputación. A medida que se enreda en la vida de su aspecto, se da cuenta de que podría ser la única en resolver la desaparición de su doppelganger, así como recuperar una canción sagrada robada.

La película tuvo su estreno mundial en el Tallinn Black Nights Film Festival, donde Roder ganó el mejor director y su estreno de Asia en el Festival Internacional de Cine de la India (IFFI), Goa. El elenco incluye a Tandin Bidha, Jimmie Wangyal Tshering, Tshering Dorji, Sonam Lhamo y Dorji Wangdi.

Esta selección representa la cuarta presentación oficial de Bután a los Premios de la Academia desde que el Reino comenzó a participar en 1999. Las entradas anteriores incluyen «The Cup» (1999), «Lunana: A Yak in the Classroom» (2020) y «El monje y el arma» (2023). «Lunana: A Yak in the Classroom» se convirtió en la primera película de Bután en recibir una nominación al Oscar.

La selección fue realizada por un comité organizado a través de Bicma (Autoridad de Medios de Información y Comunicaciones de Bután), la principal agencia de apoyo de películas del país. El Comité de Presentación de Oscar se estableció relativamente recientemente en Bután, ya que el país anteriormente carecía de procedimientos formales para las presentaciones de los premios de la academia.

«Estamos muy emocionados de recibir esta muestra de apoyo del comité», dijo Roder. «Por supuesto, nuestro viaje de los Oscar probablemente alcanza su punto máximo aquí, ya que tenemos cero presupuesto para campañas o cualquier cosa ahora. Todavía estamos honrados y emocionados con el sello de reconocimiento de nuestro propio país».

«Yo, la canción» recibió varias subvenciones internacionales, incluidas las fondos de Visions Sud EST, MPA APSA Film Fund, Sorfond, WCF Europe, CNC ACM, CICLIC y MIBAC. La película es producida por Roder para Dakinny Productions (Bután) y Johann Chapelan para la producción de Girelle (Francia), con múltiples coproductores internacionales, incluidas empresas de Noruega, Taiwán, Italia y Francia, junto con el coproductor local Samuh, la primera plataforma de transmisión de Bhutan. La producción no tenía productores ejecutivos ni inversores de capital.

El galardonado cineasta y miembro de la academia, Arun Bhattarai, que sirvió en el comité de selección de Bután, elogió la elección: «‘Yo, la canción’ me tocó de manera personal. Dichen tiene un regalo para combinar lo real y lo misterioso, y a través de eso cuenta una historia que se siente profundamente butanés».

El miembro del comité, Thaye Lam Tshering, agregó: «Esta película toca un estado muy actual de nuestro mundo: la economía/realidad viral en marcha, cómo lo digital afecta la realidad. La película también muestra mucha cultura y tradición únicas de Bután».

El productor Johann Chapelan dijo: «Hoy, como los derechos de las mujeres y las libertades humanas fundamentales se erosionan por la creciente ola de conservadurismo y bellicismo en todo el mundo, esta película es un recordatorio del poder del cine para afirmar la dignidad humana».

Roder expresó la esperanza de que el reconocimiento inspire a la comunidad cinematográfica butanesa más amplia: «Espero que este reconocimiento les dé a nuestros propios cineastas un pequeño impulso de aliento e inspiración y también crea una pequeña visibilidad en el paisaje global para el arte butanés/películas independientes».

Diversion está manejando las ventas internacionales para «I, la canción».

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.