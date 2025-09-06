Bután PM Tshering Tobgay visita Ram Temple en Ayodhya







El primer ministro de Bután, Dato Tshering Tobgay, llegó a Ayodhya El viernes por la mañana, en una visita de cuatro horas, durante la cual ofreció oraciones en el Templo Ram y otros santuarios prominentes.

Tobgay aterrizó en el aeropuerto de Ayodhya alrededor de las 9.30 am por un avión especial de la Fuerza Aérea India. Desde el aeropuerto, su convoy viajó por las carreteras Allahabad y Lucknow-Gorakhpur para llegar al templo Ram.

Tobgay tenía ‘darshan’ en el Templo Ram LallaHanumangarhi y otros templos prominentes en Ayodhya. Las autoridades agregaron un almuerzo especial en su honor.

«India y Bután comparten relaciones muy cordiales durante mucho tiempo. Los líderes de ambas naciones con frecuencia se visitan entre sí, y consideramos esto como una visita importante», dijo la ministra Surya Pratap a los periodistas aquí.

