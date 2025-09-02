





Los ciudadanos de Nepal y Bután e indios que ingresan a la India por tierra o aire de los dos países vecinos no deberán mostrar sus pasaportes o tener una visa, como anteriormente, informó el PTI.

Los miembros de las fuerzas navales, militares o aéreas de la India que ingresan o salen de la India en el servicio y los miembros de la familia de dicha persona, al acompañar a dicha persona en un transporte del gobierno, tampoco deberán llevar un pasaporte o visa, de acuerdo con una orden emitida por la IndiaEl Ministerio del Interior (MHA) después de la aplicación de la Ley de Inmigración y Extranjeros, 2025, según el PTI.

El requisito de un pasaporte válido u otros documentos de viaje válidos y una visa válida para ingresar, permanecer y salir de la India no se aplicará si «un ciudadano de la India que ingresa a la India por tierra o por aire sobre la frontera nepalí o bhutanesa, un ciudadano de Nepal o bhután que ingresa a la India por la tierra o el aire o el aire de la India o es un lugar válido de la India mientras que un ojo de la India de la India de la India, de la India, de la India, o no es un ciudadano válido de la India. que Nepal o Bután pero no de China, Macao, Hong Kong o Pakistán «, dijo la MHA, según el PTI.

La disposición también se aplica a los tibetanos que ya han entrado y residen en la India, o aquellos que ingresan al paíssiempre que se hayan registrado con los oficiales de registro relevantes y obtuvieran certificados de registro. Esto se aplica a las personas que ingresaron a la India después de 1959, pero antes del 30 de mayo de 2003 en un permiso de entrada especial emitido por la Embajada de la India en Katmandú, o aquellos que ingresaron a la India después del 30 de mayo de 2003 hasta la fecha en que la Ley entra en vigor, utilizando un nuevo permiso de entrada especial emitido por la Embajada de la India en Kathmandu a través de un puesto de inmigración en la frontera indocratoria, según lo designado por el gobierno central emitido por el gobierno central.

Además, individuos que pertenecen a comunidades minoritarias en AfganistánBangladesh y Pakistán – a saber, hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos, que se vieron obligados a buscar refugio en la India debido a la persecución religiosa o el temor, y que se han ingresado en el 31 de diciembre de 2024 sin documentos válidos (incluidos los pases de pase u otros viajes), o con tales documentos que han expirado, estarán exentos de los exámenes de los pases válidos (incluidos los pases o otros viajes), o con tales documentos que han expirado, estarán exentos de los que requieren el Pasado de pases u otros viajes), o con tales documentos que han expirado, existe, exhesarán los pases de pasaportes u otros viajes), o con tales documentos que han expirado, estarán exentos de los que requieren el Pasado de Pasares u otros viajes), o con tales documentos que han expirado, existe, exhortan el Pasado de Pasiones Válidas u otros. Visa, según el informe de la agencia de noticias el martes.

La exención también se aplica a los nacionales tamiles de Sri Lanka registrados que se habían refugiado en India antes del 9 de enero de 2015.

(con entradas PTI)





