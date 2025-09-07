Busto de la policía de Maharashtra Telangana Mephedrone Factory, 12 arrestadas, drogas incautadas







Actuando en las directivas del comisionado de policía Shri Niket Kaushik, la rama del crimen de Mira Bhayander La policía de Vasai Virar tomó medidas enérgicas contra el contrabando de narcóticos y desmanteló con éxito una unidad de fabricación de drogas MD a gran escala (Mephedrone) en Telangana, arrestando a 12 personas y tomando contrabando por valor de millones de rupias.

Según fuentes policiales, el 8 de agosto de 2025, los oficiales detuvieron por primera vez a un ciudadano de Bangladesh, Fatima Murad Sheikh alias Molla (23), un residente de Mira Road Purva, cerca de la parada de autobús de Kashimira, con 105 gramos de MD. Se registró un caso en la estación de policía de Kashigaon bajo la Ley de NDPS de 1985, y la Ley de Inmigración y Extranjeros, 2025.

Posteriormente, las investigaciones llevaron al arresto de nueve más acusados, con una recuperación total de 178 gramos de MD, Rs 23.97 lakh en efectivo y objetos de valor.

Durante el interrogatorio, el acusado reveló que el drogas estaban siendo obtenidos de Telangana. Actuando sobre este liderazgo, un equipo de rama del crimen dirigido por Pi Pramod Badakh asaltó una fábrica clandestina el 5 de septiembre de 2025, en la Parcela No. 186/1 y 193, Fase 5, Cherapalli, Navodaya Colony, Telangana, operada por Srinivas Vijay Voleti y Tanaji Pandharinath Patwari. Ambos fueron arrestados en el acto.

“From the site, we seized 5.79 kg of MD (Mephedrone), 35,500 liters of chemical solutions, 950 kg of powder, drug-making equipment, and other materials. So far, a total of 12 accused have been arrested. The overall seizure includes 5.968 kg of MD, 27 mobile phones, three four-wheelers, one two-wheeler, four electric weighing scales, and raw materials for drug production,” said an oficial.

«En el último mes, el MBVV Commissionerere, mientras tomaba medidas enérgicas contra los casos de NDPS, arrestó a 61 acusados ​​y incautó drogas por valor de alrededor de 12 millones de rupias. En una acción similar el mes pasado, una mujer extranjera (Nacional de Bangladesh) fue atrapada con drogas de MD por valor de alrededor de 25 lakh.

La operación se ejecutó bajo la supervisión de CP adicional Shri Dattatray Shinde, DCP (Crimen) Shri Sandeep Doifode y ACP Shri Madan Ballal, junto con oficiales y personal del Delito Rama de detección.

La policía dijo que se están realizando más investigaciones para rastrear la red más amplia de proveedores y compradores conectados al sindicato.





