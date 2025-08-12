Búsquedas de KPK y sellos de habitaciones en la oficina del Ministerio de Salud

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) hacer buscar y selló una habitación en la oficina del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud).

La búsqueda se justificó directamente mediante la ejecución del diputado y la ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu.

«Sí, es cierto. El sellado, luego buscó», dijo Asep cuando se confirmó en Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

ASEP dijo que el sellado estaba relacionado con un caso de presunta corrupción en la construcción del Hospital General Regional en el este de Kolaka, el sureste de Sulawesi.

«Sí, eso es correcto», dijo.

Cuando se le preguntó acerca de que el sellado se llevó a cabo en la habitación del Secretario de la Dirección General de Salud Ministerio de Salud Avanzado de Salud, afirmó que no memorizaron.

«Para la habitación, no memorizo de quién es la habitación. Lo siento», dijo.

Anteriormente, el KPK el 9 de agosto de 2025 anunció a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en la construcción de un hospital en el este de Kolaka.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. Para el programa, el Ministerio de Salud en 2025 asignó RP. 4.5 billones. (Hormiga)