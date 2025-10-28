Búsqueda de gerente general de los Colorado Rockies

Getty

Tras una temporada históricamente terrible, las Montañas Rocosas de Colorado están preparados para algo que no han hecho desde 1999: contratar a un nuevo jefe de operaciones de béisbol externo a la organización. Se espera un anuncio esta semana sobre quién será el nuevo jefe de béisbol, ya sea un vicepresidente de operaciones de béisbol o simplemente un nuevo gerente general.

Según Thomas Harding de Grandes Ligas.com, el campo se ha reducido a dos hombres: Matt Forman y Amiel Sawdaye. Forman es actualmente vicepresidente ejecutivo y asistente de gerente general de los Cleveland Guardians, mientras que Sawdaye ocupa un puesto similar en los Cleveland Guardians. Diamondbacks de Arizona.

Búsqueda de Rockies centrada en ejecutivos de mercados medianos y pequeños

Desde el principio, el Montañas Rocosas búsqueda de reemplazo del ex gerente general Bill Schmidt, quien fue relevado de sus funciones el 1 de octubrecalle luego de 26 años en la organización, se ha enfocado en ejecutivos con experiencia en la operación de franquicias del mercado mediano y pequeño. Colorado no negocia en el mercado de agentes libres de alto precio (El nefasto fichaje de Kris Bryant a pesar de 2022) y han estado analizando el éxito de franquicias como Cleveland, Arizona, Seattle y Milwaukee para encontrar una hoja de ruta de regreso a la respetabilidad.

La última vez que Colorado salió de los muros del Coors Field y contrató a alguien para dirigir las actividades en el campo fue allá por 1999, cuando Dan O’Dowd fue contratado fuera de Cleveland. Las cosas empezaron mal para O’Dowd. Cambió a varios favoritos de los fanáticos antes de dos firmas de agentes libres desafortunadas, los lanzadores Denny Neagle y Mike Hampton. Después de cambiar de rumbo una vez más hacia el talento local, el trabajo de O’Dowd se hizo realidad cuando los Rockies alcanzaron su única aparición en la Serie Mundial en 2007. A eso le siguió otra aparición en los playoffs en 2009 antes de que él y la organización se separaran mutuamente en 2014. Desde entonces, los Rockies han recurrido solo a promociones internas (primero Jeff Bridich y luego Schmidt) para manejar las posiciones de operaciones de béisbol como gerente general del club. No llegan a los playoffs desde 2018.

Los Rockies perdieron un récord del equipo de 119 juegos – su tercera temporada consecutiva con 100 derrotas – la temporada pasada. El presidente entrante del equipo, Walker Monfort, hijo del propietario mayoritario Dick Monfort, fue ascendido durante la temporada pasada y designado para reemplazar oficialmente al saliente Greg Feasel en enero. El joven Monfort ya ha comenzado a remodelar la directiva. El nuevo jefe del béisbol tendrá la tarea inmediata de reconstruir el cuerpo técnico y de desarrollo de jugadores en todos los niveles de la organización.

Se espera que el gerente y el cuerpo técnico de Colorado luzcan diferentes en 2026

No se espera que el gerente interino Warren Schaffer regrese a ese rol, aunque podría permanecer en la organización. Schaffer ingresó a la temporada como entrenador de tercera base del equipo y fue ascendido a dirigir el equipo el 11 de mayo.th tras el despido del veterano capitán Bud Black. Fue su primera etapa como técnico de Grandes Ligas. Los Rockies terminaron 36-86 bajo su liderazgo. El veterano entrenador de lanzadores Darryl Scott renunció la semana pasada y habrá muchos más cambios bajo el nuevo liderazgo.

Según el Informe Bleacher, Colorado tiene el 21calle sistema de granja clasificado en la MLB antes de la temporada baja. MLB.com los tiene en el puesto 24th. Esto no es suficiente para una organización autoproclamada de “proyecto y desarrollo”. El nuevo Director General tiene mucho trabajo que hacer casi de inmediato.