¿Buscas una caja de motor práctica? Givi trae una nueva opción en iMOS 2025

Yakarta, Viva – El mercado de accesorios de motocicletas en Indonesia continúa creciendo rápidamente. No solo los cascos o chaquetas, las cajas de motocicletas también son cada vez más buscadas, tanto para recorridos diarios como de larga distancia. De todas las marcas, nombres Givi Ha sido un largo ciclistas.

Leer también: IMOS 2025 pronto se llevará a cabo, este precio de boleto



Bueno, este año PT Givi Indonesia está listo para volver a aparecer en el Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 que tuvo lugar del 24 al 28 de septiembre en ICE BSD City, Tangerang.

IMOS en sí es conocida como la mayor exposición de motocicletas en Indonesia, y siempre es la industria de apoyo más esperada de Biker Plus Supporting. En el evento de este año, Givi hará un avance al lanzar los últimos productos que son las principales estrellas de su stand.

Leer también: Los ciclistas en Surabaya son más fáciles de comprar cascos y chaquetas de motocicletas premium, puede intercambiar agregado



Se dice que este nuevo producto está presente con material más resistente, características más prácticas, además de diseños modernos que coinciden con el estilo de vida del motero actual.

No solo eso, los visitantes también pueden ver de primera mano las varias otras líneas superiores de Givi. A partir de las cajas de motocicletas, las bolsas laterales, los cascos, hasta otros accesorios de soporte, todos ellos se muestran completos con información detallada sobre las características y beneficios.

Leer también: Lista de exposiciones automotrices en 2025 en Indonesia



Entonces, además de ver bienes, los visitantes también pueden entender por qué los productos de Givi son la primera opción en su clase.

Director de Givi Indonesia, Dimas Ngurah, enfatizó que la participación en Vamos 2025 Esta es una prueba de consistencia de marca para proporcionar productos de calidad.

«Este año venimos con una nueva línea de productos hecha de más resistente y diseño que sigue a la tendencia. Pero, aún mantenemos el precio de competitivo para que todas las personas puedan alcanzarla», dijo en su declaración, el domingo 14 de septiembre de 2025.

Para ser más emocionante, Givi también preparó muchas actividades interactivas. Hay un desafío de dados de la suerte con premios atractivos, programas de venta flash, a cupones de descuento especiales que solo se aplican durante la exposición.

Para aquellos que quieren algo diferente, también hay una subasta del motor de caja de motocicleta V56NT y MTN47. Por lo tanto, los visitantes tienen la oportunidad de traer a casa los productos superiores de Givi de una manera única que no se puede encontrar fuera del evento.

La atmósfera del stand de Givi en Hall 10 Booth J1 seguramente será festivo. La comunidad de equitación, los fanáticos de Givi, hasta que los socios de los medios estén listos para participar al mismo tiempo. Entonces, además de ver nuevos productos, los visitantes también pueden sentir las vibraciones de una cálida y llena de la historia de la experiencia de conducción.