Buscar piezas de motocicleta ahora no es difícil como antes

Yakarta, Viva – Caza regiones La moto ya no es problemática como antes. La disponibilidad de plataformas digitales hace que el proceso de búsqueda y compra sea más fácil, más rápido y transparente para los consumidores y los actores comerciales.

Uno de los avances en este campo llegó a través de la presencia de la aplicación Ellub (ECLUB) lanzada por la Agencia Internacional PT El El. Esta aplicación es una compra de piezas de motocicletas de varias marcas de confianza en una plataforma digital.

A través de Eclub, los usuarios pueden obtener productos de marcas como Michelin V-Belt, Elapts, Yakawa, Yaka y Motop. «Garantizamos que cada producto se vendiera con una garantía de hasta 180 días», dijo Budi Santoso, gerente de marketing de la Agencia Internacional PT El El, dijo que dijo Viva Automotive De la declaración oficial, martes 7 de octubre de 2025.

Las garantías de garantía de hasta seis meses son valor agregado para los consumidores en medio del aumento de los productos del mercado de accesorios sin calidad. Budi agregó: «Brindamos esta garantía en línea con el lema de la compañía, ‘La vida no tiene precio». «



Aplicación de compras de repuestos de eclub

Además del gasto directo, Eclub también abre oportunidades para la asociación a través de dos programas, a saber, Epartner y Eagen. El programa Epartner permite a las personas convertirse en socios de ventas sin capital, mientras que Eagen está destinado a tiendas y talleres que desean obtener el suministro de repuestos directamente.

Los consumidores y los socios comerciales pueden disfrutar de diversos beneficios, como promociones especiales, descuentos de hasta 46%, reembolso y sistemas de puntos. Esta aplicación también está equipada con funciones de cheques de acciones en tiempo real, seguimiento de envío, a opciones de pago en el acto a través del servicio de expedición.

Según Yaboo Huang, CEO de la Agencia Internacional PT El El, el sistema ECLUB está diseñado para proporcionar una experiencia de compra segura y eficiente. «Todos los productos disponibles en la aplicación ECLUB son productos oficiales que están garantizados por autenticidad y garantizados», dijo.

En términos de pago, esta aplicación proporciona varios métodos que van desde QRI y cuentas virtuales hasta billeteras electrónicas populares como OVO, Dana, Linkaja y Astrapay. Para los usuarios que desean realizar transacciones con cuotas, también hay servicios de Paylator como Akulaku, Kredivo e Indodana.

La flexibilidad de pago también es un factor importante para alentar la adopción de plataformas digitales en el sector de piezas automotrices. Los usuarios incluso pueden pagar a través de puntos de venta minoristas como Alfamart e Indomaret, o elegir la opción COD para una conveniencia adicional.