¿Busca una computadora portátil con inteligencia artificial para realizar múltiples tareas? Esta es una fila de portátiles ASUS con PC Copilot+

Lunes 27 de octubre de 2025 – 11:06 WIB
VIVA – La necesidad de dispositivos informáticos inteligentes capaces de realizar múltiples tareas está aumentando, especialmente en la era de la inteligencia artificial (IA). ASUS presenta soluciones a través de una línea de computadoras portátiles compatibles con Copilot+ PC, la última plataforma de inteligencia artificial que está integrada con Windows 11 y utiliza tecnología de procesador avanzada.
Si está buscando una computadora portátil con alto rendimiento y funciones modernas de inteligencia artificial, aquí tiene una opción portátiles ASUS que está listo para respaldar su productividad diaria. Analicemos el primero, a saber, el ASUS Vivobook S14 (S3407QA); Copiloto+PC!
1. PC copiloto+ ASUS Vivobook S14 (S3407QA)
si lo deseas portátiles ASUS Ligero y con un potente rendimiento de IA, el ASUS Vivobook S14 (S3407QA) podría ser la elección correcta. Esta computadora portátil utiliza un procesador Snapdragon® X que admite la función Copilot+ PC, brindando así una experiencia informática inteligente y eficiente. Con un peso de sólo 1,39 kg y un grosor de 1,59 cm, este portátil es ideal para una gran movilidad.
La pantalla utiliza un panel OLED de 14 pulgadas con resolución FHD y un delgado bisel NanoEdge que proporciona una visualización nítida. La función de panel táctil más amplio y la compatibilidad con Smart Gesture ayudan a aumentar su productividad. Además, la capacidad de la batería de 70 Wh garantiza un uso prolongado. Este portátil está disponible a partir de 10,5 millones de IDR o 12 millones de IDR para la versión con panel OLED.
2. PC ASUS Vivobook 14 (M1407) Copiloto+
ASUS Vivobook 14 (M1407) se presenta como un portátil asequible que sigue siendo potente para ejecutar aplicaciones basadas en IA. Con una variedad de procesadores hasta AMD Ryzen™ AI 7 350 y GPU hasta AMD Radeon™, esta computadora portátil brinda un rendimiento confiable para realizar múltiples tareas. Esta computadora portátil admite hasta 32 GB de memoria DDR5 y hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe® 4.0 x4, lo que garantiza un rendimiento rápido al abrir aplicaciones o procesar grandes datos.
La pantalla mide 14 pulgadas con ratio 16:10 y un panel FHD IPS, apto para necesidades de trabajo y entretenimiento. Funciones como un panel táctil un 30% más grande y una cámara FHD IR para reconocimiento facial brindan más comodidad cuando se usa. Con precios a partir de 10,5 millones de IDR, este portátil ofrece un valor muy competitivo.
3. PC ASUS Zenbook A14 (UX3407) Copiloto+