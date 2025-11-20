¿Busca un automóvil barato, eficiente en combustible y con impuestos bajos? Esta es la lista

Yakarta, VIVA – Mercado auto usado Sigue siendo una opción atractiva para las personas que desean adquirir un vehículo asequible sin tener que sacrificar la eficiencia.

Además del bajo precio de compra, otros dos factores importantes son el consumo de combustible y unos impuestos anuales que no son gravosos. Esta combinación hace que algunos modelos sean opciones seguras tanto para compradores novatos como para usuarios diarios.

En el segmento de precios inferiores a 100 millones de IDR, hay varios modelos que tienen fama de ser económicos y fáciles de mantener. Estos coches también tienen abundante disponibilidad de repuestos, por lo que el coste de propiedad sigue siendo bajo.

Aquí están las tres mejores opciones de este segmento, resumidas por VIVA Otomotif el miércoles 19 de noviembre de 2025:

1. Toyota Agya (2013-2016)

La primera generación del Toyota Agya era popular porque se sabía que su motor de 1,0 litro era eficiente y ahorraba combustible; podía alcanzar entre 14 y 18 km/litro en uso normal. Las dimensiones compactas hacen que este coche sea muy adecuado para la movilidad diaria en zonas urbanas.

En materia fiscal, el Agya 2013-2016 tiene una carga anual relativamente ligera. Según datos de varias regiones, el impuesto oscila entre 1,2 millones de IDR y 1,6 millones de IDR, dependiendo del tipo y los detalles del NJKB. El precio de un Agya usado de primera generación también es estable, oscilando entre 70 y 90 millones de IDR, dependiendo del estado de la unidad.

2. Honda Brio Satya (2013-2015)

El Honda Brio Satya ofrece unas prestaciones más reactivas gracias a su motor de 1.200 cc que sigue siendo económico y registra un consumo de entre 14 y 17 km/litro. El cuerpo compacto y el buen manejo son sus ventajas para el uso diario.

El impuesto anual sobre la generación inicial Brio Satya producida en 2013-2015 osciló entre 1,5 y 2 millones de IDR. Esta cifra depende mucho del modelo y del NJKB, pero sigue siendo económica para un coche urbano. En cuanto a los precios usados, las unidades Brio Satya de los primeros años se pueden encontrar en el rango de 85 a 100 millones de IDR.

3. Daihatsu Xenia (2011-2013)

Si necesita un automóvil con gran capacidad pero aún así rentable, el Xenia de la generación 2011-2013 podría ser la opción correcta. Con motores de 1,0 y 1,3 litros, el consumo de combustible del Xenia es de 12 a 15 km/litro, lo que sigue siendo bastante económico para un monovolumen.

Como coche familiar, el impuesto anual sigue siendo asequible. Para la producción de 2011-2013, los gastos de PKB oscilaron entre 1,8 millones y 2,2 millones de IDR, dependiendo del tipo y valor de NJKB por región.