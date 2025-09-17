Busan, San Sebastián Título ‘Forma de Momo’ abordado por Celluloid Dreams

Sueños de celuloide ha adquirido derechos de ventas en todo el mundo a «Forma de Momo«(» Chhora Jastai «), la función de debut del Tribeny Rai de la India.

La película se estrena en el mundo en el Festival Internacional de Cine de Busan y tendrá su estreno europeo en la sección de nuevos directores en el Festival de Cine de San Sebastián.

Ubicada en el Himalaya, «Shape of Momo» sigue a Bishnu mientras regresa a su pueblo de montaña después de dejar su trabajo, solo para enfrentar las crecientes presiones familiares y las expectativas sociales. A medida que las tensiones aumentan con la llegada de su hermana embarazada y una relación en ciernes con un niño «adecuado» de su comunidad, Bishnu debe elegir entre conformarse con la tradición o reclamar su independencia.

El proyecto marca un debut de largometraje para Rai, quien proviene de Sikkim en el este de la India. «Shape of Momo» es una coproducción de la India-Sur de Corea del Sur de Dalley Khorsani Productions, con Geeta Rai y Kislay produciendo. Los coproductores incluyen Neha Malik, Himanshu Kohli y Jung Woo Lee.

La película anteriormente ganó los máximos honores en el laboratorio de trabajo en progreso en la película NFDC de la India Bazaar y recibió el Foro de Financiación de Cine de Hong Kong-Asia va al Premio Cannes en el Hong Kong Filmart.

Celluloid Dreams, con sede en París, manejará las ventas globales después de los estrenos del festival.

«‘Shape of Momo’ se movió y nos tocó profundamente a través de la forma en que Tribeny Rai une tan magistralmente lo personal y lo político», dijo Saliha Guemraoui de los sueños de celuloides. «Las mujeres que retrata siempre son personajes complejos y en capas, que nos ofrecen una visión de la humanidad profunda. Estamos encantados de trabajar con un cineasta cuya visión artística se hace eco de los valores y la identidad cinematográfica de los sueños de celuloides».