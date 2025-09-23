BUSAN Project Market 2025 ganadores presentados

Proyecto armenio «Ángel de estrella negra«Reclamó el principal premio en el Mercado de proyectos asiáticos (APM), un componente clave del mercado de contenidos y cine asiáticos de Busan, como los organizadores anunciaron ganadores en 30 proyectos de cine en competencia.

La directora Christine Heroutounian se llevó a casa el mayor honor, el Premio APM Busan, por su segunda característica «Black Star Angel». Eve Baswel «¡El cielo nos ayuda!» Y «Gochi» de Yoon Eunkyoung surgió como los mayores ganadores de la ceremonia, cada uno asegurando dos premios.

El evento de tres días, con sesiones de lanzamiento y reuniones individuales, conectó cineastas con coproductores internacionales, financieros y distribuidores globales.

El cineasta jordano Darin J. Sallam, cuyo debut «Farha» representó a Jordan en los 95 ° Premios de la Academia, ganó el Premio Internacional Artekino por su segundo proyecto «Churching of Women».

El jefe de jurado, Christian Jeune, elogió a «Black Star Angel» como un «proyecto muestra una gran madurez al tratar con una pregunta universal: ¿qué significa, ‘compromiso personal’, en un mundo desgarrado por confundido y violencia»?

«Busan es increíble. APM ha sido muy acogedor y también muy bien organizado», dijo Heroutounian a Variety. «Conocí a personas de todo el mundo con antecedentes tan diferentes. Para ellos, para poder conectarse realmente con este material que es muy nicho y muy específico, realmente me hizo sentir que estaba en el camino correcto sin diluir nada de la visión de la película».

Ganadores del premio Asian Project Market 2025

Premio APM Busan

«Black Star Angel», Dir. Christine Heroutounian, Prod. Christine Heroutounian, Maxwell Schwartz (Armenia, EE. UU.)

Suzanna no es militante. Pero cuando su vida comienza a desmoronarse, se alista en una guerra que no entiende en un lugar que nunca ha estado.

Un premio genial

«The Funeral March», Dir. Fujita Naoya, Prod. Fujita, Zou Aiken, Zou Lin, Shiina Yasushi (Japón, China)

Una mujer reclusa en Hokkaido nevada roba el cuerpo de su madre para cumplir una promesa enterrada, emprendiendo un viaje absurdo y emocional cuando su familia separada la persigue a través del campo congelado.

Premio CJ Enm

«Gochi», Dir. Yoon Eunkyoung, Prod. Stanley Kwak (Corea)

Una pareja de Vlogger de viaje visita un pueblo junto al lago por casualidad. Después de probar un pez llamado «Gochi», se revela la extraña verdad del pueblo, y luchan por salvarse entre sí de un festival loco.

Premio

«Despiértame cuando termine el duelo», Dir. Lau Kok Rui, prod. Soi Cheang, Stefano Centini, Wong Kewi pronto (Malasia, Hong Kong, Italia, Taiwán)

Una madre soltera afligida regresa para los ritos finales de su prometido, con la esperanza de reclamar a su hijo, solo para enfrentar a una familia que todavía está de luto y la tristeza de una madre que refleja la suya.

Premio del Fondo del Cine del Mar Rojo

«Compre mi coche», Dir. Zhang Yaoyuan, Prod. Kunizane Mizue, Ichiyama Shozo, Mo Zhulin (Japón, China)

Xiao Ma, un estudiante de doctorado chino en Japón, apenas sobrevive al ejecutar un taxi ilegal. Pero cuando su único automóvil, y LifeLine, se roban justo antes de la graduación, se embarca en una búsqueda desesperada y absurda para reemplazarlo.

Premio Internacional Artekino

«Churching of Women» Dir. Darin J. Sallam, Prod. Deema Azar, Ayah Jardaneh (Jordan)

1938, el Levante. Después de ser encarcelado injustamente en un asilo mental, un autor enfrenta la decisión de rendirse a la locura o luchar por su cordura.

Premio Sebrands

«Dance Dance Revolution», Dir. Choi Hana, prod. Un boyoung (Corea)

Los sobrevivientes de la tragedia de Halloween Yongsun y Surim crean un club de ‘beber, bailar y fiesta para introvertidos’ en memoria de su amigo que no regresó, pero el estigma del desastre los convierte en el uno al otro.

Premio KB

«Llegada de agua», Dir. Jo Heeyoung, Prod. Park Sejin (Corea, Japón)

En medio de las palabras no traducidas dejadas por su amante difunto, Yuuki se enfrenta a sus propias palabras que nunca lograron partir.

Premio Kantana – Imagen

«Volas voladoras», Dir. Nguyen Pham Thanh Dat, Prod. Nguyen huu thi tuong vi (Vietnam)

Para sacar a la familia de la pobreza, un genuino Trau de granja genuino planea robar una fórmula de leche secreta sin conocer su creciente amor con el científico lo obliga a elegir entre el futuro de su familia y la niña que ya no puede mentir.

Premio Cantana – sonido

Premio Kongchak Studio

«¡El cielo nos ayuda!», Dir. Eva Baswel, Prod. John Torres, Jules Katayag, Dazen Santos Katayag (Filipinas)

Con el colapso del Centro de Cine de Manila de 1981, este drama reinventado sigue a los trabajadores cuyas historias se cruzan a medida que corren para cumplir con una fecha límite imposible, sin duda que en 12 horas la tragedia se atribuirá.

Premio Taicca

«Gilddong», Dir. Park Ruiwoong, Prod. Ahn Byungrae (Corea)

Dibujado de la verdad, coloreada por mentiras, una historia carmesí que sacudió su reino hasta su núcleo.

Premio Sorfond

