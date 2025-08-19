Busan Film Fest expande la sección Visión, lanza la plataforma de innovación

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan ha presentado una sección de visión significativamente ampliada que presenta 23 películas independientes de toda Asia, mientras lanzaba Innoasia, una nueva y ambiciosa plataforma que fusión de tecnología de vanguardia con narración de cuentos en el contenido asiático y el mercado cinematográfico.

La sección de visión recientemente reestructurada, dividida en visión (Corea y Visión – Categorías de Asia, representa una evolución importante del programa coreano anterior del cine coreano del festival. La sección independiente exhibirá 12 títulos coreanos y 11 producciones asiáticas, todos los estrenos del mundo de los cineastas emergentes y establecidos.

The Vision – La selección de Corea presenta a los autores establecidos junto con voces emergentes. Lee Kwang-Kuk regresa con «Beautiful Dreamer», que representa a una madre que intenta limpiar las cenizas de su esposo víctima suicida y una hija reacia a dejarlo ir. Shin Su-Won, cuyo trabajo ha sido reconocido en Cannes y Berlín, presenta su séptima característica «(la) mutación», explorando la compañía entre un hombre discriminado y su compañero de viaje.

Lim Junghwan ofrece su cuarto largometraje «The Observer’s Journal», continuando su exploración de la realidad e ilusión a través de personajes que incluyen un director, espía, viajero y una mujer que ve fantasmas. Yu Eun-Jeong, conocido por «Ghost Walk» (2018), regresa con el misterioso «The Second Child», tejiendo una narración entre una madre que se encuentra con el doppelganger de su hija fallecida y su segunda hija despertando de un coma.

La alineación coreana también incluye los «Días de invierno» de Choi Seung-woo, capturando a los habitantes de la ciudad durante el invierno en diferentes lugares; El drama psicológico de Shin Sun «Maze» sobre un hombre que persigue la verdad detrás de la muerte de su esposa; «The Goralals» de Yoo Jaewook, retratando a cuatro chicas de secundaria que eligen la vida silvestre sobre la preparación del examen; y la función de debut de su hijo Kyeong-su «The Accordion Door», después de un niño que experimenta pérdida de memoria.

Completan la selección coreana están la «mayoría de edad» de Jeong Seung-O, capturando a una familia que enfrenta el diagnóstico de cáncer; «El amor de Truman» de Kim Dukjoong, siguiendo a tres personas que creen que son ‘Truman’; La quinta característica de Kim Kyungrae «Dos voces en un eco», describiendo las emociones de una mujer en el punto de inflexión de la vida; y la película de segundo año de Kim Jinyu «Journey There», explorando el vínculo entre una mujer afligida anciana y un joven extranjero alemán.

La selección Vision – Asia representa diversos territorios y temas en 11 producciones. El cineasta de Malasia Ho Wi-Ding presenta «Mothernet» (Indonesia/Singapur), sobre un niño que depende de I-BU, una reconstrucción de IA de su madre recientemente fallecida. El director iraní Shahram Mokri, conocido por sus narraciones inventivas, trae «Rabbit negro, conejo blanco» (Tayikistán/EAU), que describe a tres protagonistas misteriosamente atados a una película.

Tracy Choi presenta «novias» (Macao China/Taiwán/Hong Kong, China/Tailandia), que narra el crecimiento de una mujer a través de tres episodios de amor a las edades de 17, 22 y 34 años. El director japonés Takashi Koyama entrega su segunda característica en espíritu «Todos los grises» (Japón), luego de tres escolares que prometen «dejar su hometero después de hacer un bunch de dinero». «

La selección también presenta cineastas debut como la recién llegada rusa Natalia Uvarova con «Malika» (Kazajstán/Moldavia/Irlanda), que muestra a una niña obligada a mudarse a la casa de su padre bajo la tradición islámica, y la «forma de Momo» (India/Corea) de su padre.

Los títulos adicionales incluyen «If On A Winter’s Night» (India) de Sanju Surendran, sobre una pareja de Kerala que construye bonos en medio de desafíos en Delhi; El debut distintivo de Maharshi Tuhin Kashyap «Kok Kok Kokoook» (India), siguiendo la obsesión de un trabajador extranjero después de perder su motocicleta; Los codirectores Erke Dzhumakmatova y «Kurak» (Kirguistán) del difunto Emil Atageldiev, que representa la lucha contra la violencia y la corrupción; La cuarta característica de Anshul Chauhan «Tiger» (Japón), explorando la dolorosa lucha de un hombre gay entre el estatus de minoría sexual y los sueños familiares; y Reza rahadiano«S en tu regazo» (Indonesia/Arabia Saudita), capturando el viaje de una mujer embarazada navegando por la traición y la explotación.

Complementando el programa de cine ampliado, el 20º contenido asiático y el mercado cinematográfico debutan a Innoasia, que reúne a los líderes tecnológicos globales Amazon (AWS), Google Cloud y MidJourney con las compañías de IA emergentes de Asia, incluidas Kling Ai, Jimeng AI, Pixverse y Mugafi de la India. Las instituciones de políticas como el Corea Cine Council (KOFIC), la Agencia de Contenido Creativo de Corea (KOCCA) y la Agencia Comercial de Seúl (SBA) también participarán junto con las compañías de producción pioneras que lideran la creación de contenido impulsado por la LA AI.

Innoasia presenta cinco programas principales: conferencias que exploran el futuro digital del cine, la serie AI Boot Camp para creadores, WIP Showcase que presenta películas de IA en producción, innoasia Stage y salón para experiencias tecnológicas prácticas y eventos de inversión que conectan nuevas empresas con profesionales de la industria.

El componente de la conferencia se abre con el inicio de Demo Jam, seguido de sesiones que incluyen la singularidad cinematográfica que discute la convergencia de AI-Cinema y cómo generar valor de IP en 2025 explorando los cambios de propiedad intelectual. El profesor del MIT Pat Pataranuporn entregará la nota clave de cierre. Las sesiones adicionales incluyen la Autoridad de Racing de Corea y la Estrategia de Contenido de AI de AI del estudio FreeWillusion, el misterio interactivo de IA de Pickford «Whispers», y Dreamina AI de Tiktok organizando una cima internacional de AI Film.

La serie AI Boot Camp contará con Pixverse y Ministudio, mostrando herramientas generativas de creación de contenido de IA con participantes que reciben capacitación práctica y créditos complementarios. El WIP Showcase obtendrá una vista previa de largometrajes y contenido con tecnología y convergente actualmente en producción por AI Studios de Corea e internacionalmente, con discusiones de creadores en profundidad sobre los procesos de producción.

En el Innoasia Stage and Lounge, las compañías participantes organizarán demostraciones en vivo de 30 minutos que muestran soluciones innovadoras al tiempo que proporcionan espacio en red para empresas tecnológicas, creadores y startups. Los eventos de inversión para nuevas empresas conectarán a las compañías de contenido impulsadas por la tecnología con inversores a través de lanzamientos y consultas, fomentando oportunidades de inversión tangibles.

El programa de visión expandida viene con un mayor reconocimiento de premios, con 17 premios que incluyen el actor del año, el premio KB Vision Audience Award, el Premio Fipresci, el Premio NetPAC, el Premio DGK Plus M, el Premio CGV, KBS Independent Film Award, Critic B Award, Songwon Citizen Critics ‘Award, Hylife Vision Award, Award, Premio de visión Songwon, Face of the Future Film Awar Festival de cine – Premio de Asia Central de Asia, Premio de la Comisión de Cine Taipei y el Premio Vision of Jiseok.

El festival se extiende del 17 al 26 de septiembre con el 20º contenido asiático y el mercado cinematográfico programado para el 20 al 23 de septiembre.