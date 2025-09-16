Busan Competition Film ‘Spying Stars’ debuta el primer trailer

El primer trailer de «Estrellas de espionaje«, La última característica del aclamado cineasta de Sri Lanka Vimukthi jayasundaraha sido presentado por delante de su estreno mundial en competencia en el 30 Festival Internacional de Cine de Busan.

El drama de ciencia ficción, una coproducción de Francia/India/Sri Lanka, sigue al científico Anandi mientras visita la isla Hanuman para realizar los últimos ritos para su padre. Ambientada en un futuro distópico plagado de «Illvibe», una pandemia causada por el dominio de la máquina, Anandi se encuentra en cuarentena en un hotel remoto donde una misteriosa estrella comienza a seguirla. Finalmente escapa y busca refugio con una madre y su hija transgénero.

«Elegí construir ‘Illvibe’, una enfermedad del futuro que encuentra sus orígenes en tecnología y dispositivos para narrar una película de pérdida y duelo, una experiencia común existencial de toda la humanidad de hoy y en el futuro», dice Jayasundara en la declaración de su director.

La película está protagonizada por Indira Tiwari, Hidayath Hazare, Saumya Liyanage, Samanalee Fonseka, Shreepura Mithra y Kaushalya Fernando. Eeshit Narain se desempeña como director de fotografía, con música de Alokananda Dasgupta.

Jayasundara se ha establecido como una voz importante en el cine internacional, en particular ganando el Caméra d’Or en Cannes por su debut «The Forsaken Land» (2004). Sus películas posteriores incluyen «entre dos mundos» (2009) se han proyectado en prestigiosos festivales, incluidos Cannes, Venecia, Locarno y Toronto.

«‘Spying Stars’ es una película de liberación que es de naturaleza espiritual», explica el director. «Hace una pregunta: en un momento de voyeurismo generalizado y control tecnológico, ¿cómo conservamos nuestra humanidad?»

La película es presentada por House on Fire, Eleenora Images y Film Council Production, con ventas mundiales manejadas por Diversion, con sede en Bangkok. Biff se ejecuta del 17 al 26 de septiembre.

Mira el trailer aquí: