Bill Burr arremete contra los críticos por criticar su aparición en el Festival de Comedia de Riad. Durante una entrevista en el Podcast “Conan O’Brien necesita un amigo”Burr dijo que «le importa un carajo lo que digan todas estas personas falsas».

«El consenso general es: ‘¿Cómo te atreves a ir a ese lugar y hacer reír a esa gente oprimida, maldito pedazo de mierda? No puedo creer que hayas ido a ese lugar. No puedo encontrarlo en un mapa, y este robot dijo que estaba molesto por eso, así que ahora lo estoy'», dijo Burr sobre la indignación por el festival. «Una cosa es usar ropa hecha con mano de obra explotada. Otra muy distinta es ir a la fábrica y hacerlos reír. No puedo creer cuánta ira sentí por este tema después de que se volvió viral».

Bill fue uno de los muchos comediantes de alto perfil que viajaron a Arabia Saudita para el festival de comedia, que tuvo lugar del 26 de septiembre al 9 de octubre. Dave Chappelle, Louis CK, Kevin Hart, Pete Davidson, Whitney Cummings, Andrew Schulz y más también actuaron durante el evento.

Burr le dijo a O’Brien durante la entrevista del podcast que no tenía «ni puta idea» de que el festival generaría una controversia explosiva en línea. El talento que actuó en el Festival de Comedia de Riad fue ampliamente criticado en las redes sociales por artistas como Marc Maron, David Cross, Zach Wood y otros comediantes. Cruzar específicamente gritó Burr en su respuesta condenando el festival, agregó: “Estoy disgustado y profundamente decepcionado por todo este asunto asqueroso”.

«Me importa un carajo lo que digan todas estas personas falsas», dijo Burr en el podcast, y luego agregó: «Realmente me importa un carajo Conan. Y si eso afecta mi carrera, he estado en LAX suficientes veces en mi vida, me quedaré en casa un rato. De hecho, les diré que LAX es un poco más triste que Arabia Saudita».

«He estado pasando por esta mierda toda la semana», agregó Burr sobre la reacción mientras duplicando su postura que fue una experiencia positiva en general.

«Era necesario. Lo sentí inmediatamente después», dijo Burr. «Vibraba con ellos y eran divertidos. Joder, eran personas jodidamente divertidas. No sé qué decirte. Lo pasé bien… Me encanta hacer el podcast, hombre, y aprecio que me tengas presente, especialmente durante toda esta mierda. Eres un verdadero amigo, amigo».

rebaba primero comentó sobre la reacción en un episodio de su propio podcast, calificó la experiencia de actuar en Arabia Saudita como «alucinante» y agregó: «A la realeza le encantó el espectáculo. Todos estaban felices. La gente que estaba en el festival estaba encantada». Burr calificó el festival como «una de las tres mejores experiencias que he tenido».