Buriram United Meet Ulsan HD, duelo de jugadores del equipo nacional indonesio y Shin Tae-yong

Kuala Lumpur, Viva – La fase de dibujo AFC Champions League laite 2025/26 se celebró oficialmente el viernes 15 de agosto de 2025 en Kuala Lumpur, Malasia.

Leer también: ¡El evento esperado finalmente sucedió! Buriram United presentó oficialmente a Sandy Walsh como un nuevo jugador



De los resultados de la lotería, dos nombres con fuertes enlaces al fútbol indonesio están directamente en el centro de atención: Buriram United reforzado Shayne Pattynama Y Sandy Walshasí como Ulsan HD que ahora están entrenados por ex entrenadores Equipo nacional indonesio, Shin Tae Yong.

Basado en los resultados de dibujo en la zona este, Buriram United se enfrentará directamente a Ulsan HD. Este partido será una etapa especial porque Shayne Pattynama y Sandy Walsh tienen la oportunidad de enfrentar a Shin Tae-Yong, una figura que una vez los brotó en el equipo nacional de Indonesia.

Leer también: ¡Legítimo! Mees Hilgers puede jugar en la Premier League



Según los resultados del dibujo, Ulsan HD organizará cuando se reúna Buriram. El duelo se celebró en el estadio de fútbol Ulsan Munsu

Leer también: Más popular: Jay Idzes usa Rolex Clock de Prabowo, Shin Tae-Yong de regreso a Indonesia



Además de Buriram y Ulsan, este grupo también estaba lleno de fuertes equipos como Shanghai Port FC, Melbourne City FC, Johor Darul Ta’zim, Vissel Kobe, Shanghai Shenhua, FC Seúl, Sanfrecce Hiroshima, Chengdu Rongcheng, Gangwon FC y Shandong Taguhan según la distribución de Empariling. Este formato de emparejamiento luego determinará el horario en casa de cada equipo.

Buriram United llegó al torneo como uno de los clubes de élite de la ASEAN con una reputación elegante. Este club de Tailandia mantiene con éxito el dominio doméstico y también tiene el estado del campeonato defensor del club de los campeones ASEAN. Mientras que Ulsan HD, Kampiun K League of South Corea, tiene una gran ambición de continuar la tradición de logro en la arena asiática bajo la mano fría de Shin Tae-yong.

La reunión de Buriram y Ulsan no fue solo un partido de fase grupal ordinario, sino una reunión emocional que reunió a dos defensores del equipo nacional indonesio con sus antiguos entrenadores. Se predice que este partido será uno de los duelos más interesantes en la zona este de la AFC Champions League 2025/26.

La zona este y la zona occidental constan de 12 equipos. En cada zona, cada club obtiene 8 veces: cuatro veces por casa y cuatro veces con diferentes oponentes. Desde cada zona, los 8 mejores equipos avanzarán a la ronda de 16.