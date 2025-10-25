‘Burbujas de jabón’ rastrean una antigua dinastía bohemia

documentalista checo Tatana Markova dice que quedó intrigada por el tema de “El reino de las pompas de jabón”, una dinastía bohemia que alguna vez fue una gran y que ahora está casi olvidada, después de conocer a uno de sus posibles herederos.

«Uno de los protagonistas de mi última película, «Libussa Unbound», fue el director y productor estadounidense Constantin Werner. Me contó algunas historias familiares y las encontré tan atractivas que quise saber más sobre la familia Schicht de la que provenía».

El apellido Schicht era conocido antiguamente en todos los hogares de lo que hoy es la República Checa y Eslovaquia, y mucho más allá. Saltó a la fama durante los últimos días del Imperio de los Habsburgo, construido en torno al éxito fenomenal del empresario Georg Schicht, quien fundó una fábrica de jabón en lo que hoy es la ciudad de Rynoltice.

Con innovaciones audaces como los cosméticos Elida y la pasta de dientes Kalodont, el abastecimiento de aceite de coco y de palma de África, una marca y un marketing brillantes con una chica publicitaria saludable y promociones ingeniosas de películas mudas, la marca Schicht finalmente se convirtió en sinónimo de “fácil, barato y limpio” en los hogares de todo el mundo.

Y su producto estrella, el “jabón con el ciervo”, conocido por su distintivo símbolo del ciervo saltando, era casi tan reconocible a principios del siglo XX como lo son Apple o Starbucks hoy.

Hoy en día, en la ciudad checa de Ústí nad Labem, conocida durante el apogeo de la familia bajo el Imperio de los Habsburgo, sólo queda una pequeña parte de la base industrial de la familia y su mansión cercana.

Y es en los pasillos y pasillos oscuros de estos edificios, casi desnudos, donde la cámara de Markova rueda mientras se abre su documental, que compite en la sección Czech Joy del festival de cine de Ji.hlava.

Comenzó a escribir en 2019, justo a tiempo para los desafíos de los encierros de COVID, dice Markova, pero pronto enfrentó otra dificultad casi igual de grande.

Ella quería filmar a los herederos de la empresa invadiendo la antigua casa familiar, dice, pero «los descendientes de la empresaria familia Schicht están repartidos por todo el mundo y están muy ocupados. No les es posible viajar a menudo a la República Checa».

También había mucho camino por recorrer: la fundación de Checoslovaquia después de la Primera Guerra Mundial “no fue beneficiosa para los Schicht”, como relata la película, lo que los dejó en medio de una lucha de poder lingüística en la que el idioma alemán ya no se usaría oficialmente y muchos se sentían resentidos por todo lo que no fuera eslavo.

Los Schicht lograron sobrevivir y prosperar, construyeron la empresa, se fusionaron con Unilever, fundaron un cine, construyeron redes internacionales e incluso surcaron los cielos en carreras de aviones.

Pero con la Segunda Guerra Mundial acercándose pronto y una base de la empresa justo en medio de lo que la Alemania nazi llamaría los Sudetes, la familia se encontraría en un mundo cada vez más peligroso; de hecho, a medida que surgió el Tercer Reich, la compañía Schicht estaba bajo presión para demostrar su valía aria, e incluso para trabajar en componentes de cohetes V1, dice Markova.

¿No se le permitió preguntar sobre ninguno de estos temas? “No”, dice Markova. «Fueron muy abiertos».

Después de la guerra, los ciudadanos checos de etnia alemana fueron expulsados ​​de Checoslovaquia y se confiscaron sus tierras y bienes.

“Esa culpa colectiva se aplicó a toda la familia”, dice Markova. “La propiedad de Georg Schicht en Ústí nad Labem fue confiscada después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que él vivía en Londres, tenía la ciudadanía británica y sus hijos lucharon en el ejército británico.

“Utilizo en la película los recuerdos del diario de Eleonore Schicht y una recomendación escrita del ministro de Asuntos Exteriores, Jan Masaryk, para demostrar este hecho”.

Con el país pronto bajo control soviético, los capitalistas exitosos como los Schicht fueron considerados enemigos públicos y la fábrica se convirtió en la empresa estatal Setuza. Es más, después de la Revolución de Terciopelo de 1989, a los checos a quienes el Estado les confiscó sus propiedades se les permitió reclamar gran parte de ellas a través de un sistema de restitución, pero no a los alemanes étnicos que las perdieron bajo los decretos Benes de posguerra.

«Los decretos Benes, que expulsaron legalmente a los alemanes de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial, nunca fueron derogados; no hubo ningún proceso de restitución de las propiedades de los alemanes checos».

La familia Schicht se trasladó a otros negocios e inversiones en Londres, Zurich e incluso Brasil después de la Segunda Guerra Mundial, y eventualmente les fue lo suficientemente bien como para poder volver a comprar la antigua casa familiar en Usti, que planean abrir al público, dicen.

En esta ciudad, al menos, nunca fueron olvidados, dice Markova, en parte porque la empresa era conocida por sus inversiones locales con conciencia social, la construcción de viviendas para sus trabajadores, una piscina comunitaria y más.

«En 2006, el llamado ‘rey del jabón’ Johann Schicht fue el ganador de una encuesta local», dice Markova, «para ser el ciudadano más importante de Aussig en los últimos 150 años, mucha gente conoce su nombre. Fuera de Ústí nad Labem, no tantos».

«Johann Schicht (el director de la empresa en la generación posterior al fundador Georg) era un visionario y un filántropo. Tenía una relación con el lugar donde tenía su negocio y también con su hijo Heinrich. Este no es el caso de muchos empresarios contemporáneos».

“Un nombre que alguna vez fue famoso puede caer en el olvido, un gran imperio industrial puede estallar como una burbuja, pero algo de los valores no materiales, como la responsabilidad social y la filantropía, puede transmitirse de generación en generación”, dice Markova.

«Es un bonito acto de respeto hacia los antepasados ​​comprar su villa con la visión de abrirla al público».