Buques de guerra italianos y españoles Kawal Flotilla Voluntarios que navegan a Gaza

Roma, en vivo – Decisión Italia Y Español Para enviar sus barcos de la Marina para supervisar el viaje del barco global de Sumud Flotilla (GSF) que brindó asistencia a GazaPalestina, marcando una escalada dramática en confrontación con bloqueo de mar Israel.

Los valientes pasos de los dos países europeos que nunca sucedieron antes aparecieron solo unas horas después de que la flota humanitaria informó atacada repetidamente, el martes por la noche, con «al menos 13 explosiones» y los objetos misteriosos fueron bajados a más de 10 barcos por aviones desconocidos.

Italia inmediatamente condenó el ataque. El Ministro de Defensa Guido Crosetto anunció la movilización del Fasan Multipurpose Fregat para llevar a cabo operaciones de rescate y proteger a los italianos que participaron en la flota. Crosetto agregó que Bawha Italia le había contado a Israel sobre la decisión.

«En la democracia, las manifestaciones y las formas de protestas también deben protegerse si se realizan de acuerdo con el derecho internacional y sin usar la violencia», dijo Crosetto. EuronewsViernes 26 de septiembre de 2025.

Global Sumud Flotilla, un voluntario de 44 países navegó a Gaza desde Barcelona

El primer ministro italiano, Giorgia Meloni, también condenó el ataque de anoche a la flota, pero dijo que la iniciativa de asistencia era «peligrosa e irresponsable».

Meloni propuso un plan para entregar asistencia en Chipre a Patriarkat Latin Jerusalén, quien sería responsable de canalizar la asistencia.

Según el primer ministro de Italia, los gobiernos de Italia, Chipre e Israel apoyan la propuesta y están esperando una respuesta de la flota.

Hablando antes de la Cámara de Representantes italianos el jueves, Crosetto dijo que otro Fregat, Alpino, se uniría al Fasan para fortalecer aún más la presencia de la Armada italiana en la región.

«Continuaremos haciendo todo lo posible para evitar el incidente, y le pido su ayuda en este asunto, independientemente de las diferencias políticas. Sin embargo, quiero enfatizar: fuera de las aguas internacionales, no podemos garantizar la seguridad de estos barcos», dijo el Ministro de Defensa italiano en su dirección.

Crosetto enfatizó que recomendó que la flota recibiera una propuesta italiana para distribuir asistencia a través de la iglesia.

«¿Es necesario poner en peligro la seguridad de los ciudadanos italianos para brindar asistencia a Gaza? El gobierno ha apoyado este esfuerzo humanitario, podemos enviar la asistencia que la flota trajo de manera segura y en unas pocas horas», dijo.

No se detuvo allí, anunció Crosetto buque de guerra En segundo lugar, Fregat Alpino, inmediatamente se unió para fortalecer la posición de Italia en el este del Mediterráneo. «¿Es necesario poner en peligro la vida de los italianos para que brinde asistencia? Podemos canalizar el suministro de forma segura en cuestión de horas», dijo presionando a los activistas de Flotila para aceptar el camino oficial.

Poco después del anuncio de Italia el miércoles, el primer ministro español Pedro Sánchez dijo que España también movilizaría los botes de patrulla «con todos los recursos necesarios» para proteger y ayudar a la flota en su viaje a Gaza.

«El gobierno español exige que se obedezca el derecho internacional y el derecho de nuestros ciudadanos a navegar en el Mediterráneo respetado de manera segura», dijo Sánchez en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Israel prohíbe los barcos extranjeros que ingresan a la zona de batalla

Israel ha dicho repetidamente que no permitirá que la flota llegue a la franja de Gaza, alegando sin proporcionar evidencia de que el convoy fue «organizado por Hamas».

«Si el sincero deseo de los participantes de la flota es enviar Asistencia humanitaria En lugar de servir a Hamas, Israel pidió a los barcos que atracen en Marina Ashkelon y asistencia invertida allí, que luego se transferiría de inmediato a la Franja de Gaza «, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en X el lunes.

«Israel no permitirá que los barcos ingresen a la zona de batalla activa y no permitirá violaciones de bloqueo marítimo legítimo», dijo el ministerio. «¿Se trata de asistencia o provocación?» Concluyó.

Activistas brasileños y uno de los activistas de la flota, Thiago Ávila, enfatizó que el grupo no dejaría su misión.

«La flota global de Sumud es una misión humanitaria pacífica, sin violencia, y cumple con el derecho internacional, que se establece en la CIJ (Tribunal Internacional de la Corte) que ningún país puede evitar la asistencia humanitaria que está tratando de lograr Gaza», dijo Ávila en una declaración de video en Instagram.

La flotila es una flota civil que consta de más de 50 pequeños barcos de 44 países, cuyo objetivo es penetrar el bloqueo israelí durante 18 años en la Franja de Gaza, mucho antes de la actual Guerra Israelí en Gaza, que comenzó en octubre de 2023 después de un ataque militante dirigido por Hamas en el sur de Israel.

Israel dijo que el bloqueo era necesario para evitar que Hamas importara armas, mientras que los críticos lo llaman castigo colectivo.

Desde que la flota de ayuda navega desde España a principios de septiembre, los activistas han reportado varios ataques contra el convoy, atacando varios barcos en las aguas griegas el martes y dos barcos principales en las aguas de Túnez a principios de este mes.

Aunque no hay evidencia concreta, los activistas acusan a Israel detrás del ataque.

En julio, la flota de libertad desarmada fue invadida por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, mientras llevaba suministros a la franja de Gaza.